Une entreprise de Bristol, en Virginie, produit du fudge bien-aimé dans tout le pays | WJHL

BRISTOL, Virginie (WJHL) – Si vous souhaitez adoucir une journée sur State Street au centre-ville de Bristol, The Southern Churn est votre guichet unique.

Le glacier propose toutes les friandises sucrées et à peu près tous les types de bonbons que vous souhaitez.





Mais The Southern Churn a gagné de nombreux fans locaux et même une reconnaissance nationale pour les dizaines de saveurs de fudge maison qu’il propose.

« Fudge s’est avéré être la star du spectacle », a déclaré Karen Hester, propriétaire du Southern Churn. « Nous préparons tout ici avec de la vraie crème et du vrai beurre, et beaucoup d’amour. »

Hester possède également la boutique voisine Cranberry Lane.

Elle a ouvert The Southern Churn en 2014, qui ne servait à l’origine que des bonbons et des glaces.

Le fudge était un ajout tardif au menu. Hester a appris elle-même à préparer la confiserie.

« Tout le monde dit : « Oh, j’ai la recette préférée de ma grand-mère » et des trucs comme ça », a déclaré Hester. « Je ne connaissais rien de ce genre de choses. J’ai dû apprendre à bien faire les choses avant notre ouverture.

Hester est heureuse d’avoir appris l’art du fudge, car c’est devenu depuis lors un favori local.

C’est le best-seller de The Southern Churn, et Hester ajoute toujours de nouvelles saveurs à la gamme.

Le magasin propose également des échantillons gratuits, ce qui attire sans cesse de nouveaux clients.

«Le fudge est délicieux», a déclaré Wendy Stevens, une première cliente de Caroline du Nord. « J’aimerais pouvoir tout emporter avec moi. »

Au fond, le chef du Southern Churn prépare le fudge dans deux bouilloires en acier.

Hester a déclaré qu’il fallait une science exacte pour trouver le fudge parfait.

« L’humidité joue un rôle réel », a déclaré Hester. «Beaucoup de boulangers amateurs, de mères ou de grands-mères savent à quel point il est difficile de faire du fudge. Il y a tellement de choses qui entrent en jeu, des mesures précises.

Cela demande également beaucoup de travail, car Hester a déclaré que son chef pouvait cuisiner jusqu’à 20 à 30 lots de fudge par jour.

« Je suis passé au second plan maintenant et nous avons un chef fantastique », a déclaré Hester. « Le chef Tracy prépare tout le fudge ici, mais vous obtenez ces bras de calicot ou de fudge en remuant, remuant, remuant. »

Avec plus de 100 variétés, The Southern Churn n’a pas peur d’expérimenter son fudge.

Des standards comme le chocolat, les biscuits et la crème, aux goûts uniques comme la framboise jalapeno.

Mais il y a une saveur qui se démarque des autres : le fudge vert vif Mountain Dew.

« Nous voulions vraiment être créatifs et trouver quelque chose de différent, et quoi de plus approprié que le fudge Mountain Dew », a déclaré Hester.

Hester a déclaré que c’était un hommage au rôle de la région dans la création de cette boisson gazeuse populaire.

Il est uniquement disponible à l’achat au magasin Bristol et à Marion.

Le reste du fudge de The Southern Churn, cependant, peut être expédié dans tout le pays.

Il est également disponible dans les Hard Rock Hotel et Casinos à travers le pays, y compris la toute nouvelle attraction de Bristol.

« Nous vendons nos produits à Hard Rock en Floride depuis près de quatre ans », a déclaré Hester. « Le plus important, c’est celui juste à côté de notre porte, et ils vendent tellement de fudge là-bas. »

Hester a déclaré que de nombreux clients qui achètent son fudge au casino viennent souvent au magasin pour se procurer du fudge avant de quitter la ville.

Après presque dix ans d’activité, Hester s’est dite fière de faire partie de la scène du centre-ville de Bristol.

« C’est dynamique et actif, à tout moment du jour ou de la nuit », a déclaré Hester. « Cranberry Lane et Southern Churn sont des incontournables du centre-ville de Bristol et nous sommes très enthousiastes à l’idée de faire partie de tout ce qui se passe ici. »

Le Southern Churn est ouvert sept jours sur sept. Vous pouvez découvrir certains de leurs fudge ici.