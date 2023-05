Une entreprise de biotechnologie de Vancouver prévoit une expansion de 701 millions de dollars, dont 300 millions de dollars provenant du gouvernement

Une entreprise canadienne chef de file dans le domaine des anticorps reçoit un coup de pouce de 300 millions de dollars des gouvernements provincial et fédéral.

AbCellera, basée à Vancouver, prend de l’expansion, avec 225 millions de dollars provenant du gouvernement fédéral et 75 millions de dollars provenant de la province. L’entreprise étend son travail à Vancouver pour aider à « résoudre les défis mondiaux en matière de soins de santé, tout en créant des centaines de nouveaux emplois bien rémunérés ».

Le PDG d’AbCellera, Carl Hansen, a rejoint le premier ministre David Eby et le ministre fédéral de l’Industrie François-Philippe Champagne mercredi 24 mai à son siège social pour annoncer le projet de 701 millions de dollars.

L’argent servira à construire un campus de biotechnologie à la fine pointe de la technologie, qui comprendra une nouvelle installation de développement préclinique et des améliorations aux installations existantes à Vancouver, créant plus de 400 emplois, ainsi que de nouvelles possibilités de formation en sciences de la vie et en biofabrication. .

Hansen a déclaré que le projet aidera la société à intégrer de nouveaux traitements au développement clinique.

« Ce projet, et l’engagement à co-investir aux côtés des gouvernements du Canada et de la Colombie-Britannique, est une étape majeure vers le renforcement des capacités au Canada pour traduire les percées scientifiques en nouveaux médicaments qui profiteront aux patients ici et dans le monde », a-t-il déclaré. .

Le projet aidera les traitements inventés localement dans des domaines tels que l’oncologie et les maladies immunitaires à être développés et testés en Colombie-Britannique pour le bénéfice des patients en Colombie-Britannique et dans le monde. Il renforce également la capacité de mener des essais cliniques de phase 1 en Colombie-Britannique

Eby a qualifié l’expansion prévue d’AbCellera de plus gros investissement privé dans un projet de sciences de la vie de l’histoire de la province. Il a ajouté que cela permettra aux Britanno-Colombiens de voir les avantages de l’accès à des thérapies innovantes par le biais d’essais cliniques, tout en faisant de la Colombie-Britannique une plaque tournante mondiale pour les sciences de la vie et la biofabrication.

Champagne a qualifié AbCellera d’entreprise de pointe, car elle «s’assurera que le Canada est à l’avant-garde du développement de médicaments anticorps», tout en renforçant le secteur des sciences de la vie du pays.

Fondée à Vancouver en 2012, AbCellera emploie plus de 500 personnes sur ses sites de Vancouver, Boston, Sydney et Cambridge.

La société, issue de l’Université de la Colombie-Britannique, a atteint une reconnaissance mondiale en 2020 lorsqu’elle a lancé le premier essai d’un anticorps monoclonal pour lutter contre le COVID-19 en partenariat avec le géant pharmaceutique américain Eli Lilly and Company.

Les anticorps monoclonaux sont des versions artificielles des anticorps les plus efficaces que les patients produisent naturellement.

Pendant la pandémie de COVID-19, AbCellera et ses partenaires ont apporté deux traitements par anticorps aux patients, dont le premier traitement par anticorps à être autorisé par Santé Canada et la Food and Drug Administration des États-Unis.

Les anticorps COVID-19 d’AbCellera ont été utilisés pour traiter plus de 2,5 millions de patients et on estime qu’ils ont sauvé des dizaines de milliers de vies.

