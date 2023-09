Une entreprise de biotechnologie affirme avoir introduit des cellules productrices de dopamine dans le cerveau des gens

Questions juridiques

Les cellules souches embryonnaires ont été isolées pour la première fois en 1998 à l’Université du Wisconsin à partir d’embryons fabriqués dans des cliniques de fertilité. Ils sont utiles aux scientifiques car ils peuvent être cultivés en laboratoire et, en théorie, être amenés à former l’un des quelque 200 types de cellules du corps humain, ce qui incite à tenter de restaurer la vision, de guérir le diabète et d’inverser les lésions de la moelle épinière.

Cependant, il n’existe toujours pas de traitement médical basé sur les cellules souches embryonnaires, malgré des milliards de dollars de recherche menés par les gouvernements et les entreprises pendant deux décennies et demie. L’étude de BlueRock reste l’une des principales tentatives pour changer cela.

Et les cellules souches continuent de soulever des questions délicates en Allemagne, où se trouve le siège de Bayer. En vertu de la loi allemande sur la protection des embryons, l’une des lois de ce type les plus restrictives au monde, le fait de prélever des cellules embryonnaires à partir d’un embryon reste un crime passible d’une peine de prison.

Ce qui est légal, dans certaines circonstances, c’est d’utiliser des cellules existantes provenant de l’étranger, à condition qu’elles aient été créées avant 2007. Seth Ettenberg, président-directeur général de BlueRock, affirme que l’entreprise fabrique des neurones aux États-Unis et que pour ce faire, il utilise des cellules souches embryonnaires provenant des réserves originales du Wisconsin, qui restent largement utilisées.

« Toutes les opérations de BlueRock respectent les normes éthiques et juridiques élevées de la loi allemande sur la protection des embryons, étant donné que BlueRock ne mène aucune activité avec des embryons humains », a déclaré Nuria Aiguabella Font, porte-parole de Bayer, dans un courrier électronique.

Longue histoire

L’idée de remplacer les cellules productrices de dopamine pour traiter la maladie de Parkinson remonte aux années 1980, lorsque les médecins l’ont essayé avec des neurones fœtaux collectés après des avortements. Ces études se sont révélées équivoques. Bien que certains patients aient pu en bénéficier, les expériences ont fait la une des journaux alarmants après que d’autres aient développé des effets secondaires « cauchemardesques », comme des contorsions et des secousses incontrôlées.

L’utilisation de cellules cérébrales provenant de fœtus n’était pas seulement douteuse sur le plan éthique pour certains. Les chercheurs ont également acquis la conviction que ces tissus étaient si variables et difficiles à obtenir qu’ils ne pouvaient pas devenir un traitement standardisé. « Il existe des antécédents de tentatives de transplantation de cellules ou de fragments de tissus dans le cerveau », explique Henchcliffe. « Aucune n’a jamais abouti, et je pense que dans le passé, il y avait un manque de compréhension du mécanisme d’action et un manque de cellules suffisantes de qualité contrôlée. »

Pourtant, il existait des preuves que les cellules greffées pouvaient vivre. Les examens post-mortem de certains patients traités avec des cellules fœtales ont montré que les greffes étaient toujours présentes plusieurs années plus tard. « De nombreuses personnes sont impliquées dans ces greffes de cellules fœtales. Ils ont toujours voulu savoir : si vous le faisiez correctement, est-ce que cela fonctionnerait ? » déclare Jeanne Loring, cofondatrice d’Aspen Neuroscience, une société de cellules souches qui envisage de lancer ses propres tests pour la maladie de Parkinson.