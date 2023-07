Une entreprise de beauté entre en bourse avec 40 % de sa première pop

Oddity Tech, la société de beauté et de bien-être qui utilise l’IA pour développer des cosmétiques et qui compte parmi son personnel d’anciens responsables de la défense israélienne, a fait ses débuts sur les marchés publics avec une augmentation de 40 % mercredi alors que le marché des introductions en bourse se réchauffe.

La plate-forme de vente directe aux consommateurs derrière les marques Il Makiage et Spoiled Child a vu son stock ouvert à 49,10 $ par action après avoir fixé le prix de son introduction en bourse à 35 $ par action mardi soir. C’était au-dessus d’une fourchette précédemment établie de 32 $ à 34 $ par action.

actualités liées à l’investissement

La société a vendu 12,1 millions d’actions et, mercredi à midi, sa valorisation boursière s’élevait à 2,8 milliards de dollars.

Oddity et ses actionnaires, dont la centrale de capital-investissement L Catterton, ont levé environ 424 millions de dollars dans le cadre de l’accord.

L’action se négocie au Nasdaq sous le symbole « ODD ».

« Nous rendons l’entreprise publique parce que je veux construire quelque chose d’énorme, sinon je vendrais l’entreprise. Ce n’est donc qu’une autre étape importante », a déclaré le co-fondateur et PDG Oran Holtzman à CNBC. « Rencontrer tant d’investisseurs au cours des deux dernières semaines et … les voir comprendre ce que nous faisons et se connecter à notre vision après tant de travail acharné, je pense que c’est ce qui me rend si heureux et si reconnaissant. »

Lancé en 2018 par Holtzman et sa sœur Shiran Holtzman-Erel, Oddity vise à perturber le marché de la beauté hérité et à remplacer l’expérience en magasin en utilisant les données et l’intelligence artificielle pour développer des marques et faire des recommandations de produits sur mesure.

Au cœur du modèle commercial d’Oddity se trouve sa technologie propriétaire – y compris des outils développés par un ancien responsable de la défense israélienne – et les milliards de points de données qu’il a collectés auprès de ses millions d’utilisateurs.

L’entreprise se démarque des autres détaillants directs aux consommateurs qui sont devenus publics en 2021, car elle s’est développée tout en réalisant des bénéfices.

« Nous débloquons en ligne pour l’un des plus attrayants et lucratifs [total addressable markets] sur la planète « , a déclaré Lindsay Drucker Mann, directeur financier mondial d’Oddity et ancien cadre de Goldman Sachs. « Nous avons livré un livre de jeu qui prend en charge un profil financier qui, jusqu’à présent, a été insaisissable dans le direct au consommateur et certainement insaisissable dans la beauté et bien-être. Cela n’est possible que grâce à notre modèle unique, qui a la technologie au centre et est basé sur les données. »

Au cours des trois mois terminés le 31 mars, la société a réalisé un chiffre d’affaires de 165,7 millions de dollars, contre 90,4 millions de dollars il y a un an. Il a déclaré un bénéfice net de 19,6 millions de dollars, ou 35 cents par action, contre environ 3 millions de dollars, ou 5 cents par action, un an plus tôt.

Au cours de l’exercice 2022, Oddity a réalisé un chiffre d’affaires de 324,5 millions de dollars et un bénéfice net de 21,7 millions de dollars, soit 39 cents par action. L’année précédente, le détaillant avait réalisé un chiffre d’affaires de 222,6 millions de dollars et un bénéfice net de 13,9 millions de dollars, soit 26 cents par action.

En 2020, il a réalisé un chiffre d’affaires de 110,6 millions de dollars et un bénéfice net de 11,7 millions de dollars, soit 22 cents par action.

Au cours des trois mois qui se sont terminés le 31 mars, ses marges brutes étaient de 71 %, en hausse de 4 points de pourcentage par rapport aux 67 % de l’année précédente.

En moyenne, les ventes brutes d’Oddity ont doublé chaque année depuis 2018, a indiqué la société.

Dans un dossier réglementaire, Holtzman a vanté la main-d’œuvre de l’entreprise et a déclaré que 40 % de son effectif mondial est composé de technologues, dont beaucoup ont été recrutés dans les meilleures unités technologiques des Forces de défense israéliennes.

Fin avril, Oddity a annoncé qu’elle investissait plus de 100 millions de dollars pour acquérir la startup de biotechnologie Revela et ouvrir un laboratoire basé aux États-Unis afin qu’elle puisse créer de toutes nouvelles molécules, utilisant l’IA, qu’elle pourra utiliser dans ses marques de cosmétiques et ses futures gammes.

À l’avenir, Oddity prévoit de lancer plus de marques et utilisera le produit de son offre pour investir davantage dans ses données et sa technologie et créer des produits qui, selon elle, sont soutenus par la science.