Des échantillons de sang de femmes danoises participant à un projet de recherche public se sont retrouvés entre les mains d’une organisation fondée par le PDG de Facebook, Mark Zuckerberg, soulevant de nombreux signaux d’alarme, selon les médias locaux.

Lorsque 263 futures mères ont fourni des échantillons de sang hebdomadaires à l’Institut national du sérum du Danemark (SSI) pour aider les chercheurs à en savoir plus sur le corps pendant la grossesse, on ne leur a pas dit que leur sang était également utilisé pour une entreprise privée liée à Zuckerberg. , selon la radio danoise.

Lire la suite Qui se mêle maintenant? Zuckerberg dit aux employés qu’il est « clair » que Biden a remporté les élections américaines toujours contestées

Des échantillons de sang du projet de recherche, qui a débuté en 2014, ont été envoyés à l’Université de Stanford, une institution de recherche privée en Californie, où ils ont été utilisés pour développer un test sanguin pour détecter une naissance prématurée. Le directeur de SSI de l’époque, Mads Melbye, avec ses collègues de recherche américains, a créé une société privée et a conclu en 2018 un accord commercial avec le Chan Zuckerberg Biohub, fondé et nommé d’après Zuckerberg et son épouse, Chan.

Le centre de recherche lié à Zuckerberg a breveté le test sanguin et a « A obtenu le plus de contrôle sur [it], « La radio danoise a rapporté. La société serait également chargée de commercialiser le test.

Un expert en droit des contrats de la Copenhagen Business School a déclaré à la station que l’accord de collaboration entre SSI et Chan Zuckerberg Biohub était un « Mauvais accord pour le Danemark. »

Le développement du test potentiellement lucratif était également une mauvaise affaire pour les femmes impliquées involontairement. Ils n’ont jamais été informés que leur sang serait transporté aux États-Unis à des fins d’analyse et ignoraient également qu’il serait utilisé pour poursuivre des intérêts commerciaux.

«J’ai le sentiment que ma confiance et mes bonnes intentions ont été abusées,» a déclaré l’une des femmes au magasin danois.

Bien que le projet SSI d’origine ait été approuvé par le comité d’éthique scientifique du Danemark, un examen gouvernemental a conclu que l’envoi d’échantillons de sang aux États-Unis sans consentement clair enfreignait les règles de traitement des données.

Melbye a démissionné de SSI cet été après avoir été examiné de près sur son rôle dans le stratagème, mais a nié tout acte répréhensible. SSI s’est excusé de ne pas avoir correctement informé les femmes des aspects commerciaux du projet. Il ne semble pas que Chan Zuckerberg Biohub ait commenté le rapport danois.

Vous aimez cette histoire? Partagez le avec un ami!