Une entreprise commence à récupérer le pétrole du déversement de l’oléoduc du Kansas

TOPEKA, Kan. (AP) – La société exploitant un pipeline qui a laissé échapper environ 14 000 baignoires de pétrole brut dans une crique du nord-est du Kansas en récupère au moins une petite partie de ce qui a été le plus grand déversement de pétrole brut à terre en neuf ans.

L’Agence américaine de protection de l’environnement a déclaré mardi que la société canadienne TC Energy avait récupéré 2 163 barils de pétrole mélangés à de l’eau provenant du déversement de 14 000 barils sur un ruisseau traversant des pâturages ruraux dans le comté de Washington, au Kansas, à environ 150 milles (240 kilomètres) au nord-ouest de Kansas City.

L’EPA a également déclaré que la société avait récupéré 435 barils de l’oléoduc rompu, pour porter la quantité totale de pétrole et d’eau récupérée à 2 598 barils, un chiffre également publié par la société. Chaque baril est suffisant pour remplir une baignoire domestique, et le déversement total était de 588 000 gallons.

La rupture de la semaine dernière au Kansas a forcé l’entreprise à fermer le système Keystone, et elle n’a pas précisé quand il reviendra en ligne. Il utilise des camions avec ce qui est essentiellement de gros aspirateurs humides pour aspirer l’huile. La société a déclaré jeudi soir que les camions fonctionnaient 24 heures sur 24. La société et l’EPA affirment qu’aucune eau potable n’a été affectée et que personne n’a été évacué à la suite du déversement.

“Notre engagement envers la communauté est que nos efforts de réponse se poursuivront jusqu’à ce que nous ayons entièrement assaini le site”, a déclaré la société dans un communiqué.

L’entreprise a utilisé des barrages ou des barrières pour contenir le pétrole dans le ruisseau et a également construit un barrage en terre pour l’empêcher de se déplacer dans de plus grandes voies navigables. L’EPA a déclaré que la société avait construit un deuxième barrage en terre pour aider à soutenir le premier.

Il s’agissait du plus gros déversement à terre depuis la rupture d’un pipeline de Tesoro Corp. dans le Dakota du Nord qui a fait fuir 20 600 barils en septembre 2013, selon les données du département américain des Transports. Les données de l’agence ont également indiqué qu’il s’agissait du plus grand déversement sur le système Keystone depuis qu’il a commencé à fonctionner en 2010 et plus important que les 22 déversements précédents sur le système combinés.

Le déversement a incité le service de sécurité des pipelines du département américain des Transports à ordonner à TC Energy de prendre des mesures correctives.

Il a déclaré que la société devait réduire la pression d’exploitation de 20% à l’intérieur du segment de 96 miles (155 kilomètres) allant de Steele City, Nebraska, au sud à Hope, Kansas. Il a également déclaré que la société ne pouvait pas redémarrer les opérations dans ce segment sans l’autorisation des régulateurs de la sécurité des pipelines.

L’entreprise doit également identifier la cause profonde du déversement et soumettre un plan pour trouver des problèmes similaires ailleurs et effectuer des tests supplémentaires d’ici début mars.

Bill Caram, directeur exécutif du groupe de défense des droits Pipeline Safety Trust, a déclaré qu’une grande partie de la commande était un « standard » standard et qu’il serait possible pour TC Energy de remettre en ligne le segment de 96 milles une fois qu’il aurait effectué une réparation.

“Ils doivent creuser le tuyau de manière à ce qu’il soit conservé uniquement pour l’enquête, pour cette analyse des causes profondes, et cela prend probablement le plus de temps”, a déclaré Caram. “Mais la réparation proprement dite peut être assez rapide.”

Les craintes que des déversements puissent polluer les voies navigables ont suscité l’opposition aux projets de TC Energy de construire un autre oléoduc de pétrole brut dans le système Keystone, le Keystone XL de 1 200 milles (1 900 kilomètres), qui aurait traversé le Montana, le Dakota du Sud et le Nebraska. Les critiques ont également fait valoir que l’utilisation de brut provenant des sables bitumineux de l’ouest du Canada aggraverait le changement climatique, et l’annulation par le président Joe Biden d’un permis américain pour le projet a conduit l’entreprise à débrancher l’année dernière.

John Hanna, l’Associated Press