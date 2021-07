Une entreprise chinoise de technologie génétique rejette les affirmations «factuellement incorrectes» de Reuters concernant la fourniture de données client sur les kits de test prénatal à l’armée

Dans l’article publié mercredi, Reuters a affirmé que le groupe BGI basé à Shenzhen pourrait partager les données collectées à partir de son test NIFTY (ou trisomie fœtale non invasive) – utilisé par plus de huit millions de femmes dans le monde – avec les autorités chinoises lorsqu’il a été « directement pertinent pour la sécurité nationale ou la sécurité de la défense nationale ».

Citant un certain nombre de « documents accessibles au public », l’agence a également signalé que l’entreprise avait « collaboré avec l’Armée populaire de libération (APL) » développer et améliorer le test prénatal non invasif (NIPT), qui recherche des anomalies fœtales dans les échantillons de sang en début de grossesse.

« Contrairement aux affirmations de Reuters, le test NIPT de BGI a été développé uniquement par BGI – et non en partenariat avec l’armée chinoise. BGI n’a jamais été invité à fournir, ni n’a fourni de données de son test NIFTY aux autorités chinoises à des fins de sécurité nationale ou de défense nationale », a déclaré la société dans un communiqué.

Notant que le test NIFTY avait conduit à « de meilleurs résultats pour la santé » pour des millions de femmes et « des vies sauvées », il a noté que « les affirmations selon lesquelles BGI est motivée par autre chose que l’amélioration des résultats pour la santé sont à la fois profondément décevantes et factuellement incorrectes. »

La déclaration reflétait les commentaires de BGI enfouis dans le rapport de Reuters, qui a trouvé « aucune preuve que BGI a violé les accords ou les règlements sur la confidentialité » malgré l’examen « plus de 100 documents publics. »

En réponse à l’histoire, le ministère chinois des Affaires étrangères a déclaré que les conclusions de Reuters reflétaient la « accusations et diffamations sans fondement » des agences américaines.

Le rapport a noté des avertissements d’organismes gouvernementaux américains tels que le Centre national de contre-espionnage et de sécurité des États-Unis, qui a noté que « les femmes qui passent le test NIFTY à l’étranger devraient être concernées par une politique de confidentialité qui permet le partage de données avec les agences de sécurité chinoises. »

« Les kits de tests prénatals non invasifs commercialisés par les sociétés de biotechnologie chinoises remplissent une fonction médicale importante, mais ils peuvent également fournir un autre mécanisme permettant à la République populaire de Chine et aux sociétés de biotechnologie chinoises de collecter des données génétiques et génomiques du monde entier » l’agence est citée comme disant dans le rapport, qui note également que les États-Unis voient cela comme un « menace à la sécurité nationale ».

Cependant, le test NIFTY – breveté en 2011 et commercialisé hors de Chine depuis 2013 – n’est pas vendu aux États-Unis, bien qu’il soit proposé dans 52 pays, dont le Royaume-Uni, l’UE, le Canada, l’Australie et l’Inde, parmi autres.

En plus de « information génétique » au sujet de la mère et du fœtus, le rapport indiquait qu’un examen des « code informatique » a montré le test « capture des informations personnelles, telles que le pays, le poids, la taille et les antécédents médicaux du client. »

Le rapport a également noté que les échantillons de sang restants et les données génétiques des tests ont été envoyés au laboratoire de BGI à Hong Kong pour « recherche démographique ». Reuters a affirmé avoir trouvé les données de plus de 500 femmes, dont certaines d’Europe et d’Asie, « stocké dans la China National GeneBank de Shenzhen, financée par le gouvernement, que BGI gère. »

Réfutant cette conclusion, le BGI a déclaré, « Les données ADN collectées à partir de tests prénataux sur des femmes en dehors de la Chine ne sont pas stockées dans la banque de gènes chinoise. »

« Toutes les données NIPT collectées à l’étranger sont stockées dans le laboratoire de BGI à Hong Kong et sont détruites après cinq ans, comme stipulé par le règlement général sur la protection des données (RGPD) », a déclaré la société, faisant référence aux normes de confidentialité des données de l’UE en 2016. Il a ajouté que les normes de recherche de l’entreprise satisfont « exigences nationales et internationales strictes ».

« À aucun stade du processus de test ou de recherche, BGI n’a accès à des données personnelles identifiables ou à la capacité de faire correspondre ces données avec des dossiers personnels » il a ajouté.

Des conclusions similaires sur les liens présumés de BGI avec les autorités chinoises ont été soulevées dans un rapport de Reuters plus tôt cette année qui citait les avertissements des responsables de la sécurité américains contre l’utilisation de kits de test Covid chinois tels que ceux vendus par la société, en raison d’un « préoccuper » sur la façon dont les données génétiques recueillies seraient utilisées.

