Une entreprise chinoise de livraison d’épicerie s’accroche à ses gains après avoir réduit son introduction en bourse

Plus tôt cette semaine, Dingdong a annoncé qu’il fixerait le prix de son introduction en bourse à la Bourse de New York à 23,50 $ par action, dans le bas de la fourchette proposée et avec moins de 30 % du nombre initial d’actions. Dingdong a ainsi levé 95,69 millions de dollars, contre une offre qui aurait pu atteindre 357 millions de dollars.

Lors de son introduction en bourse, Dingdong a tout de même gagné une valeur marchande de 5,5 milliards de dollars. C’est plus du double de la valeur de Missfresh, son rival soutenu par Tencent, qui a chuté de plus de 25% lors de ses débuts au Nasdaq vendredi.

Cette performance médiocre intervient au milieu d’une augmentation des cotations boursières chinoises aux États-Unis et des inquiétudes concernant la croissance du secteur de la livraison d’épicerie, dans lequel les géants de la technologie Alibaba, Meituan et JD.com ont tous investi de manière significative.

Le fondateur et PDG Liang Changlin a déclaré mardi à Eunice Yoon de CNBC qu’il prévoyait d’utiliser le produit de l’introduction en bourse pour développer l’entreprise en Chine et investir dans la technologie et le talent.

« Nous venons de terminer un tour de table de série D, et tout le monde sait que nous avons levé 1,03 milliard de dollars », a-t-il déclaré en mandarin, selon une traduction de CNBC. « Donc, de notre point de vue, l’introduction en bourse elle-même est une étape importante et combien d’argent nous avons levé n’est pas si essentiel. Nous avons des flux de trésorerie suffisants et c’est notre situation. »

Liang détient une participation de 30 % dans la société.

Dingdong a déclaré dans son prospectus qu’il disposait de 1,45 milliard de yuans (226,56 millions de dollars) en espèces, en quasi-espèces et en espèces soumises à restrictions. Avec les flux de trésorerie attendus des activités de financement, la société a déclaré qu’elle prévoyait de répondre à ses besoins financiers pendant au moins 12 mois.