Les entreprises chinoises sont connues pour leurs incursions à l’étranger et ont remporté un succès considérable. Aujourd’hui, une société immobilière chinoise fait la une des journaux pour sa dernière entreprise qui a amené les habitants sur une île australienne. China Bloom, une société immobilière, a obtenu un bail de 99 ans sur une île australienne et a décidé d’empêcher les résidents d’y vivre.

Les habitants de l’île disent qu’ils n’ont pas pu rentrer chez eux depuis que le développeur China Bloom a pris le contrôle de l’île de Keswick en 2019. L’ancienne insulaire Julie Willis a déclaré qu’elle ne pensait tout simplement pas que l’entreprise voulait des Australiens sur l’île. Elle a dit qu’elle pense que les Chinois veulent que cette île s’adresse exclusivement aux touristes chinois.

Le développeur chinois a même interdit Les résidents ne pouvaient pas louer leur maison sur des marchés de location de vacances comme Airbnb, qui, selon les résidents, a ruiné le tourisme et les a empêchés d’entrer sur l’île par voie aérienne, terrestre et maritime.

L’ancienne résidente Rayna Asbury a déclaré qu’il n’y avait pas eu de touristes sur l’île de Keswick, qui appartient au gouvernement du Queensland, depuis septembre de l’année dernière. L’île a été déclarée parc national.

Le département des ressources du Queensland a déclaré qu’il espérait que tout problème entre les résidents de l’île et la société chinoise serait résolu à l’amiable. Dans leur déclaration, le ministère a déclaré qu’il était de sa responsabilité de travailler avec le locataire principal China Bloom et les sous-locataires pour s’assurer que toutes les activités pertinentes sont conformes aux termes du bail alors que la société immobilière travaille à développer la propriété. routes et rampes de bateaux de l’île. , jetées et infrastructures maritimes.

Selon rapportsLes tensions entre la Chine et l’Australie se sont récemment intensifiées. Récemment, une image d’un soldat australien assassinant un enfant afghan a été partagée sur les réseaux sociaux par un responsable chinois qui a déclenché un différend entre les deux. La Chine a nié tout acte répréhensible de sa part. Le Premier ministre australien Scott Morrison a déclaré que la Chine devrait avoir complètement honte de partager cette fausse image.