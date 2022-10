Une entreprise canadienne paie les voyageurs aériens pour livrer des colis

Les voyageurs aériens qui font leurs bagages peu peuvent potentiellement faire couvrir leur billet d’avion en livrant des colis vers des destinations internationales.

“Fly and Fetch” est une entreprise en démarrage basée à Edmonton qui cherche à réduire le prix du transport maritime international en utilisant les voyageurs aériens comme coursiers.

Dans une interview avec Your Morning de CTV lundi, la fondatrice Shelvie Fernan a déclaré qu’elle envoyait souvent ses colis chez elle aux Philippines en les donnant à des amis et des voisins qui y voyageaient déjà, car les frais d’expédition internationaux peuvent coûter cher.

“Je suis un immigrant des Philippines et nous cherchons généralement des amis et de la famille pour nous apporter des colis à la maison et ici”, a déclaré Fernan. “J’ai juste pensé ‘pourquoi ça n’existe pas?’ Nous le faisons depuis des décennies et cela fonctionne tout le temps.”

Elle dit que les frais d’expédition internationaux peuvent varier de 200 à 300 dollars par kg, mais que son entreprise facture 50 dollars par kg aux expéditeurs, tandis que les transporteurs seront indemnisés entre 50 et 100 % de leur billet d’avion.

POUR ET CONTRE

Le modèle commercial du “crowdshipping”, où les conducteurs ou les voyageurs font un arrêt au stand lors d’un voyage qu’ils effectuent déjà, n’est pas nouveau et a déjà pris son envol avec des sociétés basées aux États-Unis comme Airmule et Pigeon Ship. Une étude de l’Université de Calabre a révélé que le crowdshipping peut être rentable et aider également à réduire les impacts environnementaux en évitant l’utilisation de ressources supplémentaires pour envoyer un colis.

Cependant, Fernan dit qu’ils sont conscients des préoccupations des expéditeurs et des coursiers concernant les services frontaliers canadiens et les protocoles que chaque voyageur doit suivre pour une livraison en douceur.

“Nous suivons tous les protocoles douaniers et nous payons les frais et si jamais on leur demande, nous savons ce qu’il y a dans leurs bagages. Nous savons combien tout coûte donc nous avons une idée de ce à quoi ils vont s’attendre lorsqu’ils seront à l’intérieur. coutumes », a-t-elle déclaré.

Les expéditeurs doivent laisser leurs colis non scellés afin que le voyageur puisse les inspecter et les emballer eux-mêmes afin qu’ils soient conscients du contenu. Dans tous les cas, Fernan dit que les coursiers peuvent également refuser un colis avec lequel ils ne se sentent pas à l’aise de voyager.

Parmi les articles les plus courants, Fernan dit que les clients envoient souvent des vêtements, des bijoux, de la nourriture scellée et même des médicaments, avec une ordonnance si nécessaire.