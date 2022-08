Une entreprise canadienne de confiserie recherche un testeur de goût prêt à essayer 3 500 bonbons par mois

Commentez cette histoire Commentaire

Candy Funhouse, au Canada, embauche un «chef des bonbons» pour gagner un salaire annuel de 100 000 dollars canadiens (77 786 $) en tant que principal testeur de goût, chargé d’essayer plus de 3 500 bonbons par mois, soit plus de 100 par jour en moyenne. Le rôle accrocheur a attiré une large attention – un moment de fantaisie dans le domaine stressant mais monotone des offres d’emploi.

Dans le rôle, vous approuveriez la vente de bonbons et décideriez d’attribuer ou non un «tampon d’approbation CCO». Tout cela se passe dans la “Candy Intelligence Agency” de l’entreprise.

Vous dirigerez la « stratégie des bonbons » de l’entreprise et organiserez des « réunions du tableau des bonbons ». Oh, et tu serais en charge de “tout ce qui est amusant”.

Il est ouvert à toute personne vivant en Amérique du Nord, âgée de 5 ans et plus, les blagues de liste. Aucune allergie alimentaire autorisée.

Certains parents fiers ont publié des articles sur la candidature de leurs enfants, dont un enfant de 8 ans qui a appris comment utiliser LinkedIn et “l’importance d’un CV solide”.

Vous auriez besoin de “papilles gustatives dorées” et “d’une dent sucrée évidente”, selon l’offre d’emploi.

Le rôle s’accompagne d’un «régime dentaire complet».

La liste a peut-être attiré l’attention, mais le rôle n’est pas si inhabituel.

le mois dernier posté un travail de «testeur de goût à temps partiel» – pour un «panéliste sensoriel» capable de «discerner les différences dans les échantillons pour l’apparence, la texture du goût», évalué via des «tests d’acuité gustative», indique la liste.

Anna Lingeris, responsable de la publicité de la marque chez Hershey Company, a déclaré au Washington Post que des testeurs de goût dédiés suivent une formation de six mois pour identifier des goûts spécifiques dans le cadre de l’équipe de recherche et développement de Hershey. “Le chocolat et la variété de nos produits de collation peuvent être assez complexes”, a-t-elle déclaré.

Par ailleurs, plus de 500 employés se sont inscrits pour goûter des produits, en plus des chocolats et des collations qui remplissent les salles de conférence et les cafés, à déguster sans obligation de donner leur avis, a-t-elle déclaré.

Mars Inc. – la maison des M&Ms, Twix et Snickers – a des rôles similaires. Une employée, Lisa Schroeder, qui adore le chocolat, a commencé comme testeuse de goût Mars – un rôle basé sur la « capacité du candidat à identifier et décrire la saveur, les goûts de base et les textures », Schroeder Raconté Initié en 2016.

Schroeder est alors devenu un « technicien sensoriel », aidant à recueillir des données de panel pour maintenir la qualité et la cohérence des produits. “Ce programme garantit que nos marques les plus appréciées – telles que M&M’s – ont le même goût qu’il y a 75 ans et que nos nouveaux produits ont le goût auquel nos consommateurs s’attendent”, a-t-elle déclaré au point de vente.

Un homme a goûté de la crème glacée pendant des décennies en tant que « testeur de goût officiel » pour la société de crème glacée Dreyer’s.

Les papilles gustatives de John Harrison étaient assuré pour 1 million de dollars. Il a utilisé une cuillère en or pour éviter toute note de bois ou de métal. Il a dit qu’il pouvait immédiatement distinguer entre 12% et 11,5% de matières grasses, rien qu’au goût. Il testé plus de 60 saveurs par jour.

Il recrachait chaque cuillerée pour éviter de se rassasier.