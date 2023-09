Une entreprise britannique propose une nouvelle théorie sur les échecs de Kiev sur le champ de bataille

Les formateurs occidentaux de l’Ukraine devraient cesser d’essayer de créer des officiers de type OTAN, estime le plus ancien groupe de réflexion sur la défense au monde.

Les pays occidentaux qui entraînent et équipent les troupes ukrainiennes devraient cesser d’essayer de créer des officiers militaires de type OTAN et plutôt fournir un enseignement plus adapté à la situation actuelle du champ de bataille dans le cadre de la contre-offensive catastrophique de Kiev contre les forces russes, a suggéré un important groupe de réflexion britannique.

La contre-offensive a été entravée par le manque d’officiers d’état-major pour coordonner des attaques à grande échelle contre les défenses russes, a déclaré le Royal United Services Institute (RUSI) dans un rapport publié lundi. Cependant, a ajouté l’entreprise, la formation occidentale d’officiers supplémentaires ne sera utile que si l’instruction est construite autour du « les outils et la structure que l’Ukraine utilise, plutôt que d’enseigner les méthodes de l’OTAN conçues pour des forces configurées différemment. »

RUSI, qui se présente comme le plus ancien groupe de réflexion sur la sécurité au monde, a averti que former des officiers ukrainiens sur la base des normes de l’OTAN serait inutile car ces tactiques ne sont pas largement maîtrisées par les troupes de Kiev. «Nous pourrions nous tromper terriblement» a déclaré au Telegraph Jack Watling, chercheur principal à l’institut.

En savoir plus Les États-Unis et l’Ukraine « en désaccord » sur les tactiques de contre-offensive – WSJ

« Nous pourrions le faire en nous disant : « Nous allons vous apprendre à devenir officier d’état-major de l’OTAN. Nous avons des cours et nous avons un livre qui nous explique ce que cela signifie. Mais le problème est que si vous prenez cette personne qui a appris toutes ces procédures de l’OTAN et que vous la renvoyez en Ukraine, où elle dispose d’outils différents et où aucun de ses collègues ne comprend la terminologie de l’OTAN, alors elle reviendra à ce que son mes collègues comprennent.

Ce rapport intervient dans un contexte de frustration croissante parmi les dirigeants occidentaux face aux luttes contre-offensives de l’Ukraine. Les médias ont suggéré ces dernières semaines que les responsables américains étaient mécontents de la réticence de Kiev à accepter leurs conseils sur la manière de mener des attaques contre les positions russes. Washington a critiqué la large dispersion des troupes ukrainiennes sur les lignes de front, plutôt que de concentrer ses forces sur des cibles hautement prioritaires dans le sud, a rapporté le New York Times, citant six responsables américains anonymes.

De même, un rapport des services de renseignements allemands divulgué en juillet affirmait que les troupes ukrainiennes ne parvenaient pas à progresser dans leur contre-offensive parce qu’elles ne mettaient pas pleinement en œuvre les tactiques occidentales pour lesquelles elles avaient été entraînées. La Bundeswehr s’est également plainte du fait que l’armée ukrainienne promouvait des soldats ayant une expérience du combat, plutôt que ceux ayant reçu une formation conforme aux normes de l’OTAN, ce qui conduisait à « des décisions erronées et dangereuses ».

En savoir plus La contre-offensive ukrainienne a « échoué », selon Poutine

Le ministère ukrainien de la Défense a répondu jeudi aux critiques en publiant sur les réseaux sociaux que « Tout le monde est désormais expert sur la manière dont nous devrions combattre – un doux rappel que personne ne comprend cette guerre mieux que nous. » Une vidéo jointe au message indiquait que si Kiev avait écouté ce que disaient les non-Ukrainiens en février 2022, lorsque l’offensive russe a commencé, « nous n’existerions plus. »

L’Ukraine a perdu plus de 43 000 soldats et des dizaines de chars et de véhicules d’infanterie fournis par l’Occident au cours des deux premiers mois de la contre-offensive, selon une estimation du ministère russe de la Défense. L’opération ukrainienne est « pas bloqué ; c’est un échec », Le président russe Vladimir Poutine l’a déclaré lundi.

Les tentatives visant à réaliser des gains rapides contre les défenses russes ont abouti à un « taux insoutenable de perte d’équipement » dit Rusi. Les opérations plus délibérément planifiées n’ont progressé que lentement, ne prenant que 140 mètres par jour et donnant aux forces russes le temps de se réinitialiser, a ajouté le groupe de réflexion.

Le temps de formation en Occident est limité car l’Ukraine a constamment besoin de nouvelles troupes pour reconstituer ses forces, a déclaré RUSI.

Les opérations offensives de Kiev, lancées début juin, ont été entravées par d’épais champs de mines russes et des positions défensives fortement fortifiées, ainsi que par le manque d’artillerie et de soutien aérien suffisants.