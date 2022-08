Une entreprise britannique aide ses employés avec un bonus unique pour payer l’augmentation des factures d’électricité

Un patron empathique est l’une des principales raisons pour lesquelles un employé reste fidèle à une organisation pendant des années. Un bon patron motive ses employés et les aide à atteindre des objectifs qu’ils jugent impossibles à atteindre. En d’autres termes, la vie devient plus facile lorsqu’un mentor s’intéresse aux problèmes de ses employés et s’efforce également de les résoudre. À l’époque contemporaine, la plupart des entreprises du monde entier offrent à leurs employés des prestations médicales et des remboursements de voyage.

Cependant, une entreprise basée au Royaume-Uni et son directeur général ont récemment proposé un avantage unique à offrir à leurs employés. Celui qui leur a donné une raison de sourire. Aujourd’hui, son geste aimable a conquis des millions de cœurs dans le monde entier.

Daron Hutt, le directeur général de la société britannique 4Com, a décidé d’offrir à son personnel une prime mensuelle de 236 USD, soit 18 500 ₹, afin qu’ils puissent payer leurs factures d’électricité qui augmentent.

Selon un rapport de Mail Online, la société a décidé de poursuivre ce programme de bonus jusqu’à nouvel ordre. Le directeur général a déclaré qu’il avait informé ses employés qu’il les aiderait à payer leurs factures d’électricité lorsqu’elles augmenteraient, il y a quelques mois. Lorsque les factures d’électricité au Royaume-Uni ont grimpé en flèche, Daron a ajouté une prime spéciale aux fiches de paie de ses employés : la prime de soutien énergétique.

Les factures d’électricité, au Royaume-Uni, ont atteint jusqu’à 3 lakhs ₹ pendant les hivers. De même, Gary Schutt, PDG de l’entreprise, a eu l’idée de la prime pour aider ses employés. Il a déclaré que depuis 1999, il travaillait sur l’idéologie selon laquelle les employés sont la propriété de l’entreprise.

Pour les non-initiés, des cas similaires avaient également eu lieu auparavant. Il n’y a pas si longtemps, un patron aidait ses employés en leur fournissant 63 lakhs ₹ tandis qu’une autre patronne était félicitée pour avoir pris soin de son personnel en leur donnant 8 lakhs ₹, ainsi que deux billets d’avion en première classe.

