Une entreprise basée aux Pays-Bas invente un cercueil écologique ; Voici ce qu’il propose

Loop Biotech, une entreprise basée aux Pays-Bas, a inventé un lit de mort écologique. L’idée de base de Loop Biotech était de protéger l’environnement des cercueils en bois. C’était la demande de l’époque, conduisant à l’innovation, donc aux lits de mort écologiques.

Le cercueil est constitué d’un champignon qui transforme le corpus en compost en peu de temps. Le mycélium, une structure racinaire spécialisée d’un champignon, est utilisé pour fabriquer des cercueils écologiques. S’adressant aux médias, Bob Hendrikx, l’homme à l’origine de l’innovation, a déclaré : « C’est le premier cercueil vivant au monde.

Un essai a également été fait sur le corps d’une femme de 82 ans. Selon l’observateur, ce cercueil écologique a décomposé le corpus en deux ou trois ans.

Dans les cercueils en bois avec des poignées en métal, il faut généralement plus de dix ans pour décomposer le corps. Hendrikx a dévoilé la raison : « C’est en fait un organisme, donc il est fabriqué à partir de mycélium qui est la structure racinaire des champignons. Ce sont les plus grands recycleurs de la nature ».

“La fabrication des cercueils nécessite d’abord de la mousse, puis la collecte du mycélium des champignons, puis le mélange avec des copeaux de bois”, a-t-il ajouté.

Ce cercueil écologique commencera le processus de décomposition en six semaines. De plus, c’est un cercueil négatif en carbone, contrairement au cercueil en bois. Un cercueil en bois normal pollue l’environnement et libère du carbone jusqu’à ce qu’il soit complètement décomposé.

Le cercueil en bois et les cercueils écologiques ont le même aspect physique. Ils ont juste une petite différence de couleur. À cause du mycélium, le cercueil écologique a une couleur pâle. Ce cercueil inventé est plus léger et plus abordable qu’un cercueil en bois. Le cercueil peut supporter jusqu’à 200 kg de poids.

