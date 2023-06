Une entreprise basée à Londres condamnée à indemniser les victimes de l’explosion du port de Beyrouth

Un tribunal britannique a ordonné à une société basée à Londres qui a livré le nitrate d’ammonium qui a explosé en 2020 dans le port de Beyrouth de verser une indemnisation à certaines familles des centaines de victimes, a annoncé mardi l’Ordre des avocats de Beyrouth.

Le verdict rendu lundi par la Haute Cour de justice est intervenu quatre mois après que le tribunal a statué que la société commerciale de produits chimiques enregistrée à Londres Savaro Ltd. était responsable envers les victimes de l’explosion dévastatrice.

Des centaines de tonnes de nitrate d’ammonium, un matériau hautement explosif utilisé dans les engrais qui avaient été mal stockés dans le port pendant des années, ont explosé le 4 août 2020, tuant près de 220 personnes, blessant plus de 6 000 autres et causant des dommages dans la ville valant des milliards de dollars. dollars.

Savaro Ltd. est soupçonné d’avoir affrété en 2013 la cargaison de nitrate d’ammonium qui s’est retrouvée à Beyrouth. Au Liban, des documents montrent qu’une poignée de hauts responsables politiques, judiciaires et de sécurité étaient au courant des produits chimiques dans le port depuis des années, mais n’ont pas pris de mesures décisives pour s’en débarrasser.

L’affaire en Grande-Bretagne a été présentée par l’Association du barreau de Beyrouth parce que Savaro Ltd. y est basée.

Selon le bureau du procureur de l’Association du barreau de Beyrouth, le tribunal britannique a ordonné le paiement de 125 900 dollars pour chacun des trois plaignants dont les membres de la famille ont été tués dans l’explosion en raison des dommages émotionnels résultant de leur mort.

Le tribunal a également ordonné le paiement de plus de 629 700 $ pour un plaignant blessé à titre de compensation pour les dommages émotionnels et physiques et pour couvrir les frais médicaux.

La décision de Londres est un succès judiciaire inhabituel pour les familles des victimes, dont les membres ont plaidé pour une enquête nationale sans entrave. Certains ont choisi d’intenter des poursuites à l’étranger.

Le travail du juge Tarek Bitar, qui dirige l’enquête sur l’explosion au Liban, est bloqué depuis décembre 2021 dans l’attente d’une décision de la Cour de cassation après que trois anciens ministres ont déposé des recours en justice contre lui. La cour est la plus élevée du pays.

« Après presque trois ans après la catastrophe, c’est la première fois qu’il y a une décision judiciaire concernant à la fois la responsabilité et les dommages », a déclaré à l’Associated Press Camille Abousleiman, l’un des avocats impliqués dans l’affaire britannique. « Cela arrive aussi à un moment où l’enquête libanaise est bloquée, peut-être de façon permanente, donc ça donne un certain réconfort aux victimes. »

« C’est une première étape positive dans un long processus de justice et de clôture pour les blessés et les proches des victimes décédées », a déclaré Abousleiman.

L’Association du barreau de Beyrouth, ainsi que quatre familles de victimes, ont intenté une action en justice contre Savaro Ltd. en août 2021 après que les autorités britanniques ont bloqué les tentatives du cabinet de dissoudre l’entreprise.

On ne sait toujours pas qui est le propriétaire de Savaro Ltd. Les propriétaires répertoriés sont des agents d’une société de services aux entreprises, ont rapporté des journalistes d’investigation de médias libanais et internationaux. La Haute Cour de justice a ordonné en juin 2022 à l’entreprise de révéler ses véritables propriétaires, mais l’entreprise ne l’a pas fait.