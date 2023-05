Une entreprise américaine refuse de rappeler des millions de gonfleurs d’airbags ; un décès au Canada

Une entreprise du Tennessee refuse les demandes des régulateurs américains de rappeler plus de 30 millions de véhicules en raison de gonfleurs d’airbags qui peuvent exploser et projeter des éclats d’obus sur les conducteurs. Bien que les cas soient rares, il y a eu au moins un décès au Canada, où environ 3,5 millions de véhicules pourraient être touchés. Les responsables des transports canadiens n’ont cependant pas le pouvoir d’exiger un rappel aussi radical et s’attendent à ce que les constructeurs automobiles prennent les devants.

L’ENQUÊTE AMÉRICAINE DÉCOUVRE « UN RISQUE DÉRAISONNABLE DE BLESSURE ET DE MORT »

En mai, la National Highway Traffic Safety Administration (NHTSA) des États-Unis a exigé qu’ARC Automotive Inc., basée à Knoxville, rappelle 67 millions de gonfleurs d’airbags. Après une enquête de huit ans, la NHTSA a conclu « provisoirement » que les appareils sont défectueux et présentent un risque pour la sécurité après au moins sept blessures et deux décès liés à des débris métalliques provenant de l’explosion de gonfleurs ARC entre 2009 et 2023.

Destinés à gonfler les airbags en toute sécurité, les dispositifs peuvent être trouvés dans les véhicules d’au moins une douzaine de constructeurs automobiles, y compris les modèles 2002 à 2017 de Chevrolet, Buick, GMC, Ford, Toyota, Volkswagen, Audi, BMW, Porsche, Hyundai, Kia et Chrysler parent Stellantide.

Le premier décès connu est survenu au Canada en juillet 2016, lorsque le conducteur d’une Hyundai Elantra 2009 à Terre-Neuve a été tué par des éclats d’un gonfleur d’airbag qui a explosé lors d’une collision à basse vitesse.

L’incident le plus récent s’est produit le 22 mars de cette année, lorsqu’un conducteur du Michigan a été blessé au visage après la rupture d’un gonfleur d’airbag dans sa Chevrolet Traverse 2017.

Selon des responsables américains, d’autres incidents ont impliqué des modèles comme la Chrysler Town and Country 2002, la Kia Optima 2004, la Chevrolet Malibu 2010, la Chevrolet Traverse 2015, la Volkswagen Golf 2015 et l’Audi A3 2016.

Dans une lettre de mai à ARC Automotive, les régulateurs américains ont blâmé la « surpressurisation » pour le problème et ont déclaré que les gonfleurs d’airbag « lorsqu’ils ne sont pas défectueux » sont « conçus pour sauver des vies ».

« Les gonfleurs d’airbag qui projettent des fragments de métal dans les occupants du véhicule, plutôt que de gonfler correctement l’airbag attaché, créent un risque déraisonnable de mort et de blessure », a affirmé la lettre de la NHTSA.

La société a jusqu’à présent refusé d’agir, ouvrant la voie à une bataille juridique potentielle.

« Nous ne sommes pas d’accord avec la nouvelle demande radicale de la NHTSA alors que des tests approfondis sur le terrain n’ont trouvé aucun défaut inhérent », a déclaré un porte-parole d’ARC Automotive à l’Associated Press.

QUELLES MARQUES ET MODÈLES SONT CONCERNÉS ?

Bien que les autorités américaines n’aient pas publié de liste complète des véhicules concernés, Transports Canada en a déjà publié une qui couvre au moins 90 marques et modèles, dont trois VUS rappelés plus tôt en mai par General Motors.

Totalisant 42 000 véhicules au Canada et près d’un million aux États-Unis, General Motors a rappelé les VUS Buick Enclave, GMC Acadia et Chevrolet Traverse de 2014 à 2017 en raison du « risque de blessure ou de décès » causé par les gonfleurs d’airbag ARC.

Selon Transports Canada, environ 3,5 millions de véhicules au pays sont équipés de gonfleurs d’airbag ARC côté conducteur, soit plus d’un véhicule immatriculé sur 10. La longue liste de Transports Canada comprend des modèles canadiens populaires de 1998 et 2017 de grandes marques comme BMW, Chrysler, Dodge, Jeep, Fiat, Ford, Mercury, Lincoln, Buick, Cadillac, Chevrolet, GMC, Hummer, Oldsmobile, Pontiac, Saab, Saturn, Hyundai et Kia. La liste complète peut être téléchargée ici.

Le nombre exact de véhicules touchés aux États-Unis n’a pas été publié, mais il pourrait dépasser 33 millions, puisque les 67 millions d’appareils que les autorités américaines souhaitent rappeler comprennent des gonfleurs d’airbag côté conducteur et côté passager. Ils ont été fabriqués au Tennessee, au Mexique et en Chine avant janvier 2018, date à laquelle ARC a apporté des modifications à la production pour mieux détecter les problèmes potentiels.

QUE FAISONS NOUS ET LES AUTORITÉS CANADIENNES?

Mis à part le récent rappel de General Motors, les constructeurs automobiles ne rappelaient auparavant que les modèles équipés de gonfleurs d’airbag ARC provenant des mêmes lots de production que les incidents connus. Ces rappels n’ont touché que 6 300 véhicules de BMW, Ford, General Motors et Volkswagen aux États-Unis, une infime fraction de ce que les régulateurs demandent maintenant.

L’incident de 2016 à Terre-Neuve a également déclenché une enquête de Transports Canada, qui s’est terminée en 2022 et a vu le rappel spécifique à un lot de plus de 2 300 véhicules Hyundai Elantra de 2009, le même modèle que l’incident de Terre-Neuve, ainsi que 780 autres véhicules de BMW, Ford , General Motors et Volkswagen.

« L’enquête du ministère sur cet incident et la cause profonde potentielle de la rupture du gonfleur d’airbag a été approfondie et approfondie », indique le rapport 2022 de Transports Canada. « Les pièces rappelées ont été renvoyées au fournisseur pour examen et test, et elles ont toutes passé l’examen de qualité. »

Transports Canada compte sur les constructeurs automobiles pour signaler les défauts et émettre des rappels, et n’a pas le pouvoir légal d’exiger un rappel général comme son homologue américain.

« Contrairement à la National Highway Traffic Safety Administration des États-Unis, Transports Canada n’a aucune autorité directe sur les fournisseurs de composants comme ARC Automotive Inc. », a déclaré un porte-parole de Transports Canada à CTVNews.ca. « Cependant, le ministère s’attend à ce que les entreprises émettent un avis de défaut de sécurité au Canada pour des véhicules et des composants sensiblement similaires qui sont rappelés dans d’autres pays, y compris tout rappel de gonfleurs d’airbag ARC. »

Selon le porte-parole, le décès de 2016 à Terre-Neuve est la seule rupture connue d’un gonfleur d’airbag ARC au Canada.

Dans un courriel à CTVNews.ca, un porte-parole de la NHTSA a déclaré qu’ils évaluaient actuellement la réponse d’ARC Automotive et que les prochaines étapes pourraient inclure un avis public et une réunion.

« La NHTSA a enquêté et identifié un risque associé à un ensemble de gonfleurs d’airbag ARC qui, s’il n’était pas traité, entraînerait davantage d’incidents à l’avenir », a déclaré le porte-parole à CTVNews.ca. « Bien que les incidents soient rares, les incidents qui se sont produits ont été graves, incitant l’agence à émettre une demande de rappel. »

Transports Canada et la NHTSA affirment continuer à travailler ensemble pour identifier la cause profonde du problème.

CONSTRUCTEUR ET CONSTRUCTEURS AUTOMOBILES RÉAGISSENT

Basé à Knoxville, Tenn., ARC Automotive semble plus en faveur de rappels limités comme ceux au Canada. Dans sa réponse à la lettre de la NHTSA, un dirigeant de l’ARC a fait valoir que les constructeurs automobiles n’avaient pas trouvé de défaut commun aux 67 millions de gonfleurs et qu’une cause fondamentale n’avait pas été identifiée dans les ruptures connues, qu’ils ont décrites comme des « événements isolés ».

« ARC est fortement en désaccord avec la » conclusion provisoire « de l’Agence selon laquelle un défaut de sécurité existe dans les 67 millions de gonfleurs toroïdaux pour conducteur et passager produits au cours de la période de 18 ans précédant janvier 2018 », indique la réponse de l’ARC. « ARC pense qu’ils résultent d’anomalies de fabrication « ponctuelles » aléatoires qui ont été correctement traitées par les constructeurs automobiles par le biais de rappels spécifiques à des lots. »

ARC Automotive n’a pas répondu à une demande de commentaire. CTVNews.ca a également contacté les constructeurs automobiles mentionnés dans cette histoire. Seuls Ford, Hyundai, Kia, General Motors et Stellantis ont répondu. Ces constructeurs automobiles ont déclaré qu’ils continuaient de surveiller ou d’enquêter sur la situation.

General Motors a ajouté qu’il a récemment rappelé certains modèles de SUV de 2014 à 2017 parce que « le gonfleur d’airbag du conducteur avant peut contenir un défaut de fabrication du fournisseur qui peut entraîner une rupture du gonfleur lors du déploiement ».

« GM continue d’enquêter sur ce problème avec l’aide d’une firme d’ingénierie tierce avec une expertise en ingénierie respectée à l’échelle nationale dans la performance des gonfleurs d’airbag », a déclaré un porte-parole à CTVNews.ca. « GM prend cette action élargie sur le terrain par prudence et avec la sécurité de nos clients comme notre plus haute priorité. »

Hyundai, qui a été impliqué dans l’incident mortel de 2016 à Terre-Neuve, a déclaré qu’il travaillait en étroite collaboration avec Transports Canada et la NHTSA.

« Hyundai Canada a effectué des rappels de retour de deux pièces de gonfleurs d’airbag ARC pour protéger la sécurité des clients et enquêter plus avant sur cette pièce à la suite d’un incident précédent », a déclaré un porte-parole à CTVNews.ca, faisant référence à des rappels canadiens antérieurs d’un peu plus de 2 300 véhicules. « Chez Hyundai, notre objectif est de placer la sécurité des clients au premier plan et nous n’hésiterons pas à effectuer d’autres rappels si nécessaire. »

Michael Brooks, directeur exécutif du Center for Auto Safety à but non lucratif basé aux États-Unis, a déclaré à l’Associated Press que le problème de l’ARC est moins dangereux que celui à l’origine des rappels d’airbags Takata, qui ont commencé en 2001 et concernaient jusqu’à 40 millions de véhicules. et plus d’une douzaine de morts. Il a fallu des années avant que les consommateurs ne sachent si leurs véhicules avaient été touchés, et des constructeurs automobiles comme BMW et Honda émettent toujours des avertissements « ne conduisez pas » sur le problème, ce qui a conduit Takata à déposer son bilan en 2017.

Brooks dit que les conducteurs devraient insister pour que les concessionnaires divulguent si leurs véhicules sont équipés de gonfleurs d’airbag ARC.

« Je pense que les clients ont le droit de savoir s’il y a un défaut potentiel dans leur voiture, en particulier si elle se trouve à quelques centimètres de leur poitrine et peut exploser », a déclaré Brooks à l’Associated Press. « Plus il y a de clients qui se plaignent, plus cela met la pression sur les fabricants. »



Avec des fichiers de l’Associated Press