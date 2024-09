Une entreprise américaine et la propagande russe : la nouvelle tactique du Kremlin révèle une tentative croissante d’influencer le vote américain

WASHINGTON — La Russie cherche depuis longtemps à introduire de la désinformation dans le discours politique américain. Elle a désormais recours à une nouvelle approche : payer des Américains pour faire ce travail.

Cette semaine inculpation de deux employés des médias d’État russes Les accusations selon lesquelles ils ont payé une société du Tennessee pour créer du contenu pro-russe ont renouvelé les inquiétudes concernant l’ingérence étrangère dans les élections de novembre tout en révélant la dernière tactique du Kremlin dans un contexte de plus en plus marqué. guerre de l’information.

Si ces allégations s’avèrent exactes, elles représentent une escalade significative, selon les analystes, et ne représentent probablement qu’une petite partie d’un effort russe plus vaste visant à influencer les élections.

« Nous avons vu la fumée pendant des années. Maintenant, voici le feu », a déclaré Jim Ludes, un ancien analyste de la défense nationale qui dirige aujourd’hui le Pell Center for International Relations de l’Université Salve Regina. « Je ne me demande pas s’ils font encore ce genre de choses. Je n’en doute pas. »

Selon les procureurs, les deux employés de RT, un média russe autrefois connu sous le nom de Russia Today, ont versé 10 millions de dollars à l’entreprise médiatique américaine, qui a ensuite payé plusieurs influenceurs populaires d’extrême droite pour leur contenu – dans un cas 400 000 dollars par mois. Deux de ces influenceurs ont déclaré avoir je n’avais aucune idée que leur travail était soutenu par la Russie.

Les responsables du renseignement et les analystes privés affirment que les campagnes de désinformation de la Russie visent à couper l’herbe sous les pieds des citoyens. L’aide américaine à l’Ukraineouvrant la voie à une victoire rapide de la Russie après plus de deux ans de conflit acharné.

Dans la course à la présidentielle, la Russie soutient Donald Trump, considéré comme le candidat le moins favorable à l’Ukraine, affirment des responsables des services de renseignement. Trump a ouvertement fait l’éloge Le président russe Vladimir Poutine a suggéré à plusieurs reprises de réduire les fonds destinés à l’Ukraine. a critiqué l’alliance militaire de l’OTAN. Jeudi, Poutine a ironiquement affirmé il soutenait la victoire de la vice-présidente Kamala Harris.

Selon les responsables, l’objectif secondaire de la désinformation russe est d’accroître la polarisation politique et la méfiance afin d’éroder la confiance américaine dans la démocratie.

Cet été, les responsables du renseignement ont averti que La Russie utilisait des Américains sans le savoir Au lieu de créer de nouveaux conflits, la Russie a réussi à identifier et à exagérer les divisions existantes, en adaptant la désinformation en conséquence. Lorsqu’elle y parvient, la Russie peut amener les Américains à diffuser gratuitement ses arguments, sans même qu’ils en connaissent la source.

Lorsqu’un déraillement de train dans l’Ohio a causé des dégâts environnementaux massifs l’année dernière, Des voix russes ont tenté d’orienter le débat avec des messages anti-gouvernementaux qui ont été rapidement republiés par des utilisateurs américains. Certains sites Web américains ont repris la propagande russe et l’ont republiée sans attribution.

Plus tôt cette année, les médias d’État russes et les réseaux de faux comptes ont commencé à amplifier les revendications sur l’immigration sur les plateformes utilisées par les Américains.

Au début de la pandémie de Covid-19, les médias d’État russes ont affirmé, sans preuve, que le virus était le résultat d’expériences américaines sur les armes biologiques et que les États-Unis disposaient de laboratoires biologiques en Ukraine. Des publications en anglais ont rapidement commencé à apparaître sur les réseaux sociaux américains.

Quatre ans plus tard, la théorie du complot résonne toujours sur les forums d’extrême droite.

« Et si le Covid avait été créé dans un laboratoire biologique ukrainien et que la guerre avait consisté à garder cela secret ? », a écrit un internaute la semaine dernière sur X, la plateforme autrefois connue sous le nom de Gazouillement.

L’entreprise engagée par RT a été identifiée comme Tenet Media par deux des créateurs de contenu d’extrême droite qu’elle a payés – Tim Pool et Benny Johnson. Les deux hommes ont déclaré sur les réseaux sociaux mercredi qu’ils n’avaient aucune connaissance de la relation de Tenet avec RT et que si les allégations sont vraies, ils sont des victimes.

Pool a déclaré que personne ne lui avait dit quoi dire dans son podcast et a condamné la Russie : « Poutine est un salaud. »

Pool a cependant une longue histoire de promotion de points de vue pro-russes et anti-ukrainiens, ainsi que de théories du complot sur les démocrates et la démocratie américaine.

Dans un podcast, il a déclaré que des « éléments criminels » au sein du gouvernement américain dirigeaient la guerre contre la Russie et que l’Ukraine était le véritable ennemi.

« L’Ukraine est notre ennemie, financée par les Démocrates », a déclaré Pool. « L’Ukraine est la plus grande menace pour cette nation et pour le monde. Nous devons interrompre tout financement, retirer tout soutien militaire et présenter des excuses à la Russie. »

Trump a déclaré sur Truth Social que l’affaire équivalait à une « ingérence électorale » de la part des procureurs fédéraux, qui, selon lui, « ressuscitaient le canular Russie, Russie, Russie, et essayaient de dire que la Russie essaie de m’aider, ce qui est absolument faux », avec le dernier mot en majuscules.

Les commentaires de Trump faisaient référence aux inquiétudes concernant l’ingérence russe dans l’élection de 2016, lorsque des groupes liés au Kremlin ont utilisé réseaux sociaux et publicités payantes sur Facebook et d’autres plateformes pour soutenir Trump. La Russie aussi a cherché à aider Trump lors des élections de 2020.

La Chine et l’Iran ont lancé leurs propres campagnes pour utiliser les médias sociaux afin de façonner les opinions américaines. L’Iran a secrètement soutenu les manifestations contre la guerre à Gaza et a récemment été accusé d’avoir essayer de pirater dans les systèmes de campagne de Trump et Harris, son adversaire démocrate.

La Russie reste toutefois la principale menace, affirment les responsables des services de renseignement.

Lors d’une conférence de presse le mois dernier, un responsable du Bureau du directeur du renseignement national a déclaré que la Russie tentait de plus en plus de dissimuler ses traces en « sous-traitant ses efforts à des entreprises commerciales pour cacher sa main et en blanchissant les informations par le biais de voix américaines influentes ». Le responsable n’était pas autorisé à discuter publiquement de la question et s’est exprimé sous couvert d’anonymat.

Les responsables russes se sont vantés à plusieurs reprises de leur capacité à façonner l’opinion américaine malgré les efforts du gouvernement américain. Margarita Simonyan, rédactrice en chef de RT, qui a été sanctionnée en raison de ses liens avec le gouvernement russe, a expliqué comment Moscou tente de dissimuler ses empreintes digitales aux services de renseignements américains.

« Nous créons de nombreuses sources d’information qui ne nous sont pas liées », a déclaré récemment Simonyan lors d’un talk-show russe. « Alors que la CIA essaie de comprendre qu’elle est liée à nous, elle dispose déjà d’un public énorme. C’est ainsi que nous nous poursuivons les uns les autres. C’est même amusant. »

Le journaliste de l’Associated Press, Alan Suderman, a contribué à ce reportage depuis Richmond, en Virginie.