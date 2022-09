Une entreprise américaine dit qu’elle cessera d’expédier des produits au Québec en raison d’une nouvelle loi linguistique

Les Québécois voulant acheter des produits comme les étuis pour iPhone d’OtterBox vont devoir trouver un autre moyen que de commander directement sur le site Web de l’entreprise.

Dans un message en haut de la page d’accueil d’OtterBox, le fabricant d’accessoires basé au Colorado déclare qu'”en raison des exigences linguistiques en français du projet de loi 96, nous avons temporairement suspendu les expéditions vers le Québec, Canada”.

Lorsque les utilisateurs cliquent sur un lien pour plus d’informations, ils sont redirigés vers une page où l’entreprise explique que la décision est prise parce que le projet de loi 96, qui est entré en vigueur le 1er juin, “exige un support en français sur tous les points de contact commerciaux et marketing”.

Il ajoute qu’il s’efforce de se conformer à la loi afin de pouvoir reprendre les expéditions “dès que possible” et que les consommateurs peuvent toujours acheter ses produits auprès de détaillants comme Staples, Amazon et l’Apple Store, ainsi que par l’intermédiaire de fournisseurs de téléphonie mobile comme Rogers et Telus.

Kianna Noonan, porte-parole d’Otter Products, a déclaré que le conseiller juridique canadien de la société avait recommandé que toutes les expéditions du site Web aux consommateurs québécois soient suspendues pendant l’évaluation de la nouvelle législation.

“Nous travaillons dur pour mettre en place des solutions qui nous permettraient de reprendre l’expédition directement aux consommateurs du Québec”, a déclaré Noonan dans un courriel. “En attendant, nous recommandons aux consommateurs de trouver les produits OtterBox chez les détaillants basés au Québec.”

La société américaine Otterbox a cessé ses expéditions vers le Québec en raison de la nouvelle loi linguistique de la province. (Radio-Canada)

La loi ouvre une fenêtre permettant aux consommateurs de poursuivre les entreprises

Le projet de loi 96, officiellement intitulé Loi sur le français, langue officielle et commune du Québecmodifie plusieurs lois provinciales, dont la Charte de la langue française (Loi 101) et affirme « que la seule langue officielle du Québec est le français ».

Le gouvernement de la CAQ l’a introduit pour renforcer les protections du français et il affecte de nombreux aspects de la vie dans la province, notamment les soins de santé, l’éducation, l’immigration et les affaires. Elle a été adoptée par l’Assemblée nationale en mai et la disposition concernant les détaillants servant des clients en français est entrée en vigueur le 1er juin.

En vertu de la loi 101, les détaillants faisant affaire au Québec, y compris ceux opérant en ligne, devaient fournir des sites Web en français, mais les consommateurs qui estimaient que leurs droits linguistiques avaient été enfreints étaient limités à déposer une plainte auprès de la Office québécois de la langue française.

En vertu du projet de loi 96, cependant, les consommateurs peuvent directement poursuivre une entreprise en justice pour obtenir une injonction ou éventuellement intenter une action en dommages-intérêts s’ils estiment que leurs droits linguistiques sont violés.

Entreprises se couvrant contre le risque juridique

«C’est vraiment cette innovation, si vous voulez… qui amène beaucoup d’entreprises à réévaluer le risque de faire des affaires au Québec», a déclaré Alexandre Fallon, associé du cabinet d’avocats d’affaires Osler, Hoskin & Harcourt.

Fallon affirme que la réorganisation des opérations d’une entreprise pour qu’elle soit conforme, ce qui comprend le développement d’une version française équivalente de son site de commerce électronique et la fourniture d’un support client en français, n’en vaut tout simplement pas la peine pour certaines entreprises.

“Malheureusement, le Québec n’est pas le plus grand marché au monde, donc le coût de développement d’une solution française sur l’ensemble de leurs opérations, c’est une proposition assez coûteuse”, a-t-il déclaré.

Fallon dit qu’un consommateur peut poursuivre au Québec même si l’entreprise n’a pas d’établissement dans la province, mais a noté que tout jugement rendu par un tribunal québécois devrait être reconnu dans la juridiction du défendeur pour être exécuté.

Il a déclaré que même si cela n’en vaudrait probablement pas la peine pour un seul consommateur, cela pourrait être plus possible si un recours collectif était intenté contre une entreprise.

En vertu du projet de loi 96, les consommateurs peuvent directement poursuivre une entreprise en justice pour obtenir une injonction ou éventuellement intenter une action en dommages-intérêts s’ils estiment que leurs droits linguistiques sont violés. (Sylvain Roy Roussel/CBC)

Opportunité potentielle pour les entreprises québécoises

Phil Kyprianou, président de Hubbvee Agency, qui travaille avec des entreprises pour construire ou étendre leurs opérations de commerce électronique, affirme que ses clients basés au Québec n’ont pas été touchés par le projet de loi 96 et que le plus gros problème concerne ceux de l’extérieur de la province qui veulent entrer sur le marché.

« Vous aurez certainement besoin de traduire votre site Web, mais aussi d’offrir un service client complet de qualité en français également, ce qui n’est pas toujours facile », surtout pour les petites entreprises, a-t-il déclaré. Le coût d’un agent du service client peut dépasser 50 000 dollars par an, a déclaré Kyprianou.

Mais Kyprianou estime qu’il est important que les clients soient servis comme ils le souhaitent, et ce qui constitue un obstacle pour les entreprises à l’extérieur de la province pourrait être une aubaine pour les entreprises québécoises qui opèrent déjà en français.

“Nous avons vu cela dans le passé où une grande entreprise a décidé de ne pas avancer sur le marché québécois même si elle avait des produits plus attrayants”, a-t-il déclaré. “Et nous avons vu d’autres entreprises prendre leur place.”

Le cabinet du ministre soutient la loi

CBC a contacté le cabinet du ministre de la Justice et ministre responsable de la langue française du Québec, Simon Jolin-Barrette, qui a déposé le projet de loi 96.

Il a refusé une demande d’entrevue mais a publié une déclaration disant que “les Québécois ont le droit d’être servis et informés dans leur langue, le français”, depuis 1977.

Le communiqué poursuit en disant que de nombreuses entreprises internationales font affaire au Québec et respectent les exigences de la Charte de la langue française et que « servir la clientèle québécoise dans la langue officielle et commune ne peut être que bénéfique pour les entreprises qui veulent développer un marché au Québec. “

Elle précise également que l’OQLF est là pour accompagner les entreprises dans leurs démarches de francisation.