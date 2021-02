BEYROUTH (AP) – Une entreprise allemande est prête à retirer les matières dangereuses stockées dans des dizaines de conteneurs au port de Beyrouth, a déclaré samedi l’ambassadeur d’Allemagne au Liban, à la suite des efforts déployés pour sécuriser l’installation après l’explosion du 4 août qui a dévasté le port et une grande partie de la ville.

L’ambassadeur Andreas Kindl a tweeté que le traitement au port de Beyrouth pour 52 conteneurs de « matières chimiques dangereuses et dangereuses » était terminé. Il a ajouté que le matériel est prêt à être expédié en Allemagne.

La décision de retirer le matériau fait suite à l’explosion du 4 août déclenchée par près de 3000 tonnes de nitrates d’ammonium, un composant d’engrais hautement explosif, qui languissait au port depuis des années. L’explosion a tué 211 personnes, blessé plus de 6 000 personnes et détruit des parties de la capitale.

En novembre, le Liban a signé un accord avec l’allemand Combi Lift pour traiter et expédier à l’étranger les conteneurs composés de produits chimiques inflammables. L’accord vaut 3,6 millions de dollars, pour lesquels les autorités portuaires du Liban ont payé 2 millions de dollars, le gouvernement allemand couvrant le reste.

Kindl a déclaré que le matériel traité constituait une menace pour les habitants de Beyrouth.

Depuis l’explosion d’août et un incendie massif au port quelques semaines plus tard, les autorités s’inquiètent de la présence de matières dangereuses encore présentes dans l’installation. Un mois après l’explosion, l’armée libanaise a déclaré que des experts militaires avaient été appelés pour une inspection et avaient trouvé 4,35 tonnes de nitrate d’ammonium qui avaient été enlevées et détruites.