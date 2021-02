Une entreprise allemande a enlevé des produits chimiques dangereux du port de Beyrouth, le site d’une énorme explosion alimentée au nitrate en août dernier qui a tué 200 personnes, blessé plus de 6 000 personnes et entraîné le Liban plus loin dans une crise économique.

En novembre, le gouvernement libanais a confié à la société Combi Lift un contrat pour retirer 52 conteneurs de matières inflammables et réactives du port – dont certains y étaient stockés depuis 2009.

Lors d’une réunion lundi, l’ambassadeur d’Allemagne au Liban, Andreas Kindle, a déclaré au président libanais Michel Aoun que les produits chimiques sont désormais prêts à être expédiés hors du pays.

L’explosion du 4 août 2020 a été l’une des plus grandes explosions non nucléaires au monde et a laissé plus de 300000 personnes sans abri, alors que des quartiers entiers ont été détruits.

Aussi sur rt.com Interpol publie des notices rouges pour le capitaine et le propriétaire d’un navire chimique suite à l’explosion du port de Beyrouth

Aoun a précédemment déclaré que l’explosion avait été causée par 2750 tonnes de nitrate d’ammonium – un composé hautement explosif couramment utilisé dans les engrais – qui avait été stocké dans de mauvaises conditions dans un entrepôt du port pendant plus de six ans.

Cependant, six mois plus tard, une enquête est toujours en cours pour déterminer la cause de l’explosion et les responsables de celle-ci.

Le mois dernier, Interpol a émis des avis d’arrestation internationaux pour trois personnes, dont le capitaine et le propriétaire du navire qui transportait le nitrate d’ammonium à Beyrouth sept ans avant l’explosion.

Des politiciens libanais actuels et anciens ont été inculpés pour l’explosion, alors qu’il y a eu au moins 25 arrestations, y compris des fonctionnaires du port, des douaniers et du personnel d’une société d’entretien engagée pour des réparations sur l’entrepôt.

L’explosion dévastatrice a aggravé la crise économique alimentée par la corruption au Liban, et le pays fait maintenant également face à des pénuries alimentaires et à un système de santé tendu au milieu des pressions supplémentaires de la pandémie de coronavirus.

Vous aimez cette histoire? Partagez le avec un ami!