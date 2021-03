Une entreprise allemande dénonce l’assouplissement progressif des freins aux coronavirus

BERLIN (Reuters) – Des groupes d’affaires allemands ont exprimé leur consternation jeudi après que la chancelière Angela Merkel et les dirigeants d’État ont convenu d’un assouplissement progressif des freins aux coronavirus, mais ont ajouté un « frein d’urgence » pour réimposer les restrictions si le nombre de cas devient incontrôlable.

« Les résultats du sommet sur les coronavirus sont une catastrophe pour le secteur de la vente au détail », a déclaré Stefan Genth, directeur général de l’association de vente au détail HDE.

Dans le cadre du plan en cinq étapes convenu mercredi soir, jusqu’à cinq personnes de deux ménages seront autorisées à se réunir à partir du 8 mars, les enfants de moins de 14 ans étant exemptés. Certains magasins, y compris les librairies et les jardineries, peuvent rouvrir.

Les autres détaillants ne peuvent rouvrir que dans les régions où le nombre de cas est inférieur à 50 cas pour 100 000 habitants pendant sept jours. Si l’incidence dépasse 50, les restrictions «cliquez et rencontrez» entrent en vigueur, les clients réservant un créneau pour se rendre au magasin.

Jeudi, la moyenne de cas de l’Allemagne sur sept jours est passée à 64,7 contre 64 mercredi. Les nouvelles infections ont augmenté de 11 912 à 2 471 942 et le nombre de morts de 359 à 71 240.

« L’incidence stable de 50 prescrits pour l’ouverture de magasins n’est pas en vue », a déclaré le HDE, ajoutant que les détaillants risquaient de perdre encore 10 milliards d’euros (12,1 milliards de dollars) de chiffre d’affaires d’ici la fin du mois de mars par rapport à 2019.

Le chef de cabinet de Merkel, Helge Braun, a défendu la décision d’alléger les freins uniquement progressivement, disant au radiodiffuseur public ARD que le frein d’urgence pour les régions avec des taux d’incidence supérieurs à 100 était nécessaire pour éviter une troisième vague d’infections.

« C’est très important … parce que les premières étapes interviennent à un moment où les chiffres augmentent légèrement et le mutant britannique devient le type de virus le plus répandu dans notre pays. Nous devons donc rester prudents », a déclaré Braun.

Le HDE était sceptique quant à la possibilité de faire des achats sur rendez-vous, notant que les frais de personnel et d’exploitation seraient probablement supérieurs au chiffre d’affaires.

Hans Peter Wollseifer, président de l’association représentant les métiers spécialisés, a appelé à des progrès plus rapides en matière de vaccination et de tests de masse pour le COVID-19.

« Afin d’éviter la mort d’entreprises sur un large front, la vie économique doit être à nouveau rendue possible le plus rapidement possible », a déclaré Wollseifer. « Les décisions prises maintenant ne rendent pas justice à cela. »

Il a demandé que d’autres critères soient davantage pris en compte au lieu de se concentrer uniquement sur le niveau des infections, comme la situation dans les unités de soins intensifs dans les hôpitaux ainsi que les progrès en matière de dépistage et de vaccination.

(1 USD = 0,8295 euros)

(Reportage de Christian Kraemer et Michael Nienaber, écrit par Emma Thomasson; Montage par Toby Chopra)