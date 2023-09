Une entreprise aérospatiale de Kelowna reconnue à l’échelle mondiale

Boeing a récompensé 12 de ses fournisseurs les plus performants lors de l’événement Fournisseur de l’année 2023 à Orlando. (Photo Boeing par : Sally Aristei et Joshua Drake)

KF Aerospace à l’aéroport international de Kelowna vole haut après avoir reçu le prix du fournisseur de l’année décerné par Boeing.

L’entreprise a reçu le prix de la sécurité et de la qualité.

Le directeur du développement commercial, Bryan Akerstream, a qualifié cela de grande réussite.

« Félicitations aux gars et aux filles de KF qui ont fourni ce service au cours de la dernière année. C’est une récompense assez spectaculaire », a déclaré Akerstream.

KF Aerospace était l’un des 12 fournisseurs mondiaux de Boeing à être récompensé par un prix. C’était également la seule entreprise canadienne à être récompensée.

« Nous disons toujours que nous sommes les meilleurs au Canada dans ce que nous faisons, et certainement pour le produit Boeing, cela semble être une bonne chose. »

L’entreprise basée à Kelowna a ouvert ses portes dans les années 1970 et est principalement une installation de maintenance, de réparation et de révision d’avions.

Les représentants de KF Aerospace se sont rendus à Orlando, en Floride, pour recevoir le prix le 23 août.

@thebrittwebster

[email protected]

Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter et abonnez-vous à notre quotidien et abonnez-vous à notre newsletter quotidienne.

Voyages En AérienKelowna