BANGKOK – Jour après jour, alors que la pandémie prenait de l’ampleur, Yam Narayan Chaudhary a été la sentinelle pendant 13 heures et demie chez Top Glove, la société malaisienne qui est le plus grand fabricant de gants jetables au monde. Des milliers de travailleurs étrangers, dont beaucoup du Népal comme M. Chaudhary, se sont alignés pendant qu’il vérifiait leurs températures et les ont fait signe à l’usine.

Top Glove, qui contrôle environ un quart du marché mondial des gants en caoutchouc, fonctionnait en overdrive, dans le cadre d’un effort frénétique visant à fournir au monde des équipements de protection contre le coronavirus. Mais alors que l’entreprise expédiait des gants dans le monde entier et réalisait des bénéfices records, ses travailleurs mal payés en Malaisie ont commencé à souffrir d’une épidémie féroce de Covid-19, le résultat de ses propres protections inadéquates, selon les critiques.

Dans des entretiens avec le New York Times, cinq employés actuels et anciens de Top Glove ont décrit travailler avec des masques imbibés de sueur, étouffants dans des auberges bondées, passer des tests Covid pour lesquels ils n’ont jamais reçu de résultats et subir semaine après semaine des heures supplémentaires qui pourraient avoir quitté les plus vulnérables à la maladie.

Le 12 décembre, M. Chaudhary, 29 ans, est décédé des suites de complications liées au Covid-19 dans un hôpital de l’État malaisien de Selangor. Ses amis ont dit qu’il avait dû attendre trois jours pour être admis à l’hôpital, alors même que sa respiration se détériorait. Les travailleurs disent que la décision de s’enregistrer dans un hôpital dépend de la direction de Top Glove.