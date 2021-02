Un entraîneur PERSONNEL décédé en fin de soirée avec un gérant de gym britannique est resté dans les mémoires comme une «âme gentille».

Julia Boiko, 29 ans, noyée dans une mer agitée fouettée par un cyclone tropical au large des côtes du Queensland avec Jake Jacobs, 32 ans

Le couple a été vu pour la dernière fois à Broadbeach, vers 21 h 20, le jeudi 4 février et son corps a été retrouvé environ une heure plus tard, échoué à terre.

Le ressortissant ukrainien a été déclaré mort sur les lieux et le corps de M. Jacob a été arraché des vagues accidentées par un météorologue de la télévision le lendemain matin.

Helena Santi a décrit son copain comme une «âme gentille» qui s’était fait de nombreux amis pendant ses six années Down Under.

«Julia faisait partie de ces personnes pleines de vie – tu as toujours su quand elle entrait dans la pièce. Je ne pense pas qu’elle avait un mauvais mot à dire sur qui que ce soit », a déclaré Mme Santi

«Nous étions juste choqués. Elle avait tellement de plans qui n’arriveront jamais.

«Je crois qu’il y a beaucoup de bonnes personnes dans ce monde, mais elle était vraiment différente – littéralement, pas de pensées négatives – sincère et authentique. Elle était la plus gentille. Le monde a besoin de gens comme ça.

Elle a expliqué que l’entraîneur personnel et le mannequin de fitness n’avaient pas de famille en Australie et que des amis essayaient de ramener ses cendres à sa famille en deuil en Ukraine.

Mme Boiko vivait à Melbourne mais était en vacances dans le Queensland.

De nombreuses plages de la Gold Coast de l’État ont été fermées en raison de conditions de surf dangereuses.

La police pense que le couple est devenu maigre alors que ses vêtements ont été retrouvés sur la plage tandis que sa voiture, qui portait un autocollant « Get Naked Australia », a été retrouvée dans un parking à proximité.

Quelques instants après Nine News Côte d’Or Le présentateur météo Luke Bradnam a terminé le reportage en direct sur les lieux, un pensionnaire du bodyboard l’a alerté sur un corps dans l’eau.

Il avait alerté les téléspectateurs sur les houles dangereuses à Narrowneck.

Bradnam s’est immédiatement déshabillé de son costume et a couru jusqu’à l’eau pour aider ce qu’il pensait être quelqu’un qui se débattait dans des conditions dangereuses, a déclaré Nine News.

«Il est devenu assez évident qu’il y avait un corps flottant dans l’eau», a-t-il déclaré.

« Nous avons tous les deux pu sécuriser le corps et commencer à nous frayer un chemin à travers une déchirure, pour revenir au rivage. »

La police a été appelée à la plage, car le corps de M. Jacobs a été retiré des vagues et placé sur le sable.

Un Bradnam choqué a déclaré qu’il espérait « ne plus jamais vivre cela ».

Des hommages ont été rendus à M. Jacobs avec la publication de MyFitness Club Broadbeach sur Facebook: «C’est avec une grande tristesse que nous pleurons la perte tragique de notre directeur de club Jake.

«Nos pensées et nos prières vont à ses amis et à sa famille en ce moment.

« Il a joué un rôle déterminant dans la croissance du club génial que beaucoup d’entre vous appellent une deuxième maison. Tu nous manqueras, mon pote. »