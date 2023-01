Une enseignante riante, 34 ans, s’est vantée “Je viens de le poignarder” après avoir poignardé son partenaire qui a mis 2 jours à mourir d’une blessure infectée

Une enseignante RIRE s’est vantée “Je viens de le poignarder” après avoir poignardé son partenaire qui est décédé des suites de sa blessure deux jours plus tard.

Maman de deux enfants, Carrie McGuinness, 34 ans, a poignardé Steven Davies, 39 ans, à l’estomac chez lui à Pontypridd.

Mais elle et Steven n’ont pas pris la blessure au sérieux, ce qui signifie qu’il a souffert d’agonie pendant 48 heures avant de mourir.

Son corps a été découvert par un copain inquiet qui l’a trouvé nu – à l’exception d’une paire de pantoufles – et face contre terre sur le lit.

Steven était agenouillé dans une mare de sang avec deux bols contenant un liquide rouge foncé sur la table de chevet à côté de lui.

McGuinness est maintenant emprisonné depuis 15 ans et six mois après avoir reconnu l’homicide involontaire par responsabilité atténuée.

Cardiff Crown Court a appris comment elle avait été une enseignante avec un “avenir radieux”.

Mais elle a souffert de problèmes financiers après un divorce et est devenue accro à l’alcool avant d’entamer une relation “volatile” avec Steven.

Le 10 juin, un voisin a rapporté avoir vu McGuinness revenir des magasins avec un œil au beurre noir.

Elle lui a dit que Steven “m’a battu”. Lorsqu’on lui a demandé où il se trouvait maintenant, McGuinness a ri en disant au voisin: “Il est dans la maison, je viens de le poignarder”.

La mère a également été entendue sangloter “Je pense que je l’ai tué” en buvant un verre de vodka dans le jardin.

Ce même jour, Steven a appelé son ami et lui a dit : “Je suis en train de mourir”.

Il a également fait des recherches sur le Web pour “vomir du sang” et “qu’est-ce qui cause le sang dans le vomi”.

Cinq jours plus tard, la police a été appelée à la maison après que l’ami de Steven l’ait découvert mort sur le lit ensanglanté.

Les agents l’ont trouvé “froid au toucher” et son visage est apparu vert.

Une autopsie a révélé que Steven avait subi une seule blessure par arme blanche dans la partie supérieure gauche de l’abdomen qui lui avait percé l’intestin, provoquant l’inondation de la cavité abdominale par les matières fécales.

Le pathologiste a conclu qu’il avait subi la blessure au moins 36 à 48 heures avant sa mort et a déclaré que Steven aurait pu rester mort plusieurs jours avant d’être découvert.

McGuinness a été arrêté pour suspicion de meurtre et a déclaré aux policiers : “Je sais que je n’ai rien fait”.

Les procureurs ont abandonné l’accusation de meurtre après que ses avocats ont fait valoir qu’elle souffrait d’un syndrome de dépendance à l’alcool sévère qui a causé une “anomalie de la fonction mentale”.

S’exprimant lors de la condamnation aujourd’hui, la mère de Steven, Donna Owen, a déclaré: “Mon magnifique petit garçon qui nous a été tragiquement enlevé. Nous avons le cœur brisé et nous sommes absolument dévastés.

“Nos vies ont été déchirées et détruites et ne seront plus jamais les mêmes.

“Steven avait un cœur d’or et aiderait n’importe qui avant de penser à lui-même et aurait toujours du temps pour n’importe qui.

“C’était un jeune homme poli et bien élevé. C’était un frère aimant et adoré d’Adrianne, ils étaient le monde l’un de l’autre.”

