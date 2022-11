Une enseignante quitte son travail pour s’occuper de son amant dans le cadre de la tendance “Restez à la maison avec votre petite amie”

Fini le temps où les femmes étaient des femmes au foyer, dépendantes des revenus de leur partenaire. Et, beaucoup de femmes sont maintenant financièrement indépendantes de leurs partenaires. Cependant, une nouvelle tendance TikTok a révélé qu’un groupe de femmes avait une vision complètement différente de la même chose.

Ces femmes publient des articles sur le fait de vivre de l’argent de leur petit ami et de vivre une vie sans stress, en utilisant les cartes de crédit de leur partenaire pour financer tous leurs besoins, des vêtements au maquillage. Elles ont été surnommées «copines au foyer», qui s’occupent de la maison et de leurs maris au lieu de travailler. C’est assez similaire au concept de femmes au foyer.

Le concept, qui a été jugé régressif et anti-féministe par beaucoup, a encore de nombreux preneurs et l’un d’eux est Summer Hawkins, 28 ans, qui vit avec son riche partenaire, Biggs Chris. Chris est un magnat de l’immobilier et est apparu dans la sixième saison de la populaire émission Love Island. D’un autre côté, Summer, qui avait un travail prometteur en tant qu’enseignante, l’a quitté et a emménagé avec Chris pour être une petite amie au foyer. Après l’avoir rencontré dans un club et passé le week-end ensemble, Summer a décidé d’emménager avec lui. Cinq mois plus tard, lorsque Chris lui a demandé de déménager à Glasgow avec lui, elle a quitté sa maison londonienne, ainsi que son travail, et s’est installée à Glasgow, à 400 miles de là. Et, elle n’a aucun scrupule à ce sujet.

Comme le rapporte le Mirror, Summer Hawkins est heureuse de s’occuper de Chris en se levant tôt et en ouvrant la douche pour lui, en lui faisant du chocolat chaud et en préparant le petit déjeuner qu’il veut. «Je l’embrasse au revoir alors qu’il part au travail et commence ma routine de nettoyage. Je commence dans le salon et passe par la cuisine, les chambres et la salle de bain. Je vais faire des courses dans l’après-midi, comme promener Prince, notre chien, faire du shopping, aller à la gym ou recevoir des services de spa. Je me fais faire les ongles toutes les trois semaines, toutes les deux semaines pour mes cils, et parfois j’utilise un lit de bronzage », a partagé Summer.

Elle a également dit qu’après le retour de Chris du travail, ils passaient du temps de qualité ensemble, comme regarder un film. Chris, selon Summer, l’apprécie également en lavant occasionnellement ses propres assiettes.

Tout cela semble régressif, mais le Mirror a cité l’experte en relations Anna Williamson qui a déclaré: «C’est un terreau potentiel pour les luttes de pouvoir. Il n’y a rien de mal à ce qu’un seul partenaire travaille, mais il doit y avoir de la clarté, du respect et de l’indépendance à tout moment pour les deux.

Lisez toutes les dernières nouvelles de Buzz ici