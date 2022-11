Une enseignante est émue alors qu’elle prend sa retraite après avoir passé 3 décennies à l’école

Les enseignants jouent un rôle important dans la vie des élèves en les incitant à travailler dur et à atteindre leurs objectifs. Tout le monde a un professeur préféré à l’école, à cause duquel ils développent un intérêt pour un sujet particulier. Cette vidéo réconfortante d’étudiants faisant des adieux émouvants à leur professeur pourrait nous les rappeler.

Des étudiants ont été vus se rassembler dans le couloir d’une école pour faire leurs adieux au professeur Lourdes, qui a pris sa retraite après plus de 30 ans d’enseignement des langues étrangères. Une vidéo de ses adieux émouvants a été publiée il y a deux jours sur une page Instagram, Good News Movement. Il a reçu plus de 1,2 million de vues. Le clip commence avec l’enseignant sortant d’une salle de classe. Elle hoqueta de surprise en remarquant les étudiants alignés dans les couloirs. Lourdes passe ensuite devant les étudiants, qui ont été vus en train de l’applaudir et de l’encourager.

La légende de la vidéo se lit comme suit : « BONNE RETRAITE : Après plus de 30 ans d’enseignement des langues étrangères, le professeur Lourdes dit adieu à l’enseignement actif pour profiter d’une retraite bien méritée. Merci pour tout professeur !”

La section des commentaires est remplie d’amour et de respect. L’un des utilisateurs a commenté: «Cela me fait pleurer. Félicitations Professeur Lourdes!!!!” Un autre a écrit: «Cela m’a fait pleurer. Les bonnes personnes laissent toujours une marque et elles ne savent jamais à quel point, je suis content qu’elles le lui aient dit. Un autre a dit : « Comme c’est beau ! Ça me ferait pleurer de voir tous ces enfants me dire au revoir. Que Dieu la bénisse!”

