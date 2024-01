Une enseignante enceinte s’est suicidée après avoir eu les mêmes nausées matinales extrêmes que Kate Middleton

Une enseignante d’école primaire enceinte souffrant de nausées matinales aiguës s’est suicidée après que le personnel médical a exacerbé ses problèmes de santé mentale, a déclaré aujourd’hui un coroner.

Jessica Cronshaw, 26 ans, était initialement ravie d’attendre son premier bébé avec son partenaire, Eddie Leck, mais elle a été “réduite à l’état de coquille” à cause de l’hyperemesis gravidarum (HG), la même forme de nausées et de vomissements ressentie par la femme. Princesse de Galles.









Jessica s’est plainte de se sentir « déprimée », mais les médecins n’ont pas remarqué le déclin de sa santé mentale. Ils lui ont également dit, à tort, que le seul médicament qui soulageait ses symptômes pourrait nuire à son enfant à naître. En réponse, elle a réduit sa dose.

S’exprimant lors de l’enquête, son partenaire Eddie a déclaré : “C’était comme si personne ne nous écoutait.” Mais six semaines plus tard, Susan, la mère de Jessica, a retrouvé sa fille bien-aimée pendue dans sa chambre à la maison familiale à Accrington, dans le Lancashire. Les ambulanciers l’ont réanimée avant qu’elle ne soit transportée d’urgence à l’hôpital pour une césarienne d’urgence, mais aucun d’eux n’a survécu. La famille de Jessica tente de sensibiliser les gens au manque de soutien pour les femmes enceintes souffrant de cette maladie débilitante.

On a dit à Jessica qu’un médicament qu’elle prenait pour soulager ses nausées était à tort préjudiciable à son enfant à naître. ( Juste donner)

Jessica souffrait du même problème que la princesse de Galles ( Getty Images)







Kate Bisset, coroner, s’est dite “satisfaite” que les soins prodigués à Jessica aient eu un effet d’entraînement et provoqué une “détérioration de sa santé mentale”. Cela l’a conduite à prendre la décision « impulsive » de se suicider. La coroner a déclaré qu’elle soutenait la campagne de Susan, ajoutant : “Il faut sensibiliser le public et fournir davantage d’informations sur l’impact dévastateur de cette maladie et sur la manière dont elle peut changer la vie de ceux qui en souffrent, ou dans ce cas, y mettre fin.”

Après l’audience, la famille a déclaré qu’elle était “reconnaissante envers le coroner d’avoir reconnu l’impact grave et dévastateur de l’hyperemesis gravidarum sur le bien-être physique et mental de Jess”.

“Elle a reconnu que l’incapacité à enquêter sur les problèmes de santé mentale et à traiter efficacement les symptômes physiques de l’HG, et que les effets cumulatifs de mauvais soins, comme le fait de ne pas se sentir entendue et de recevoir des informations incorrectes sur les médicaments, contribuaient de manière significative à son déclin mental. La famille de Jess espère maintenant que cela entraînera un changement majeur dans les soins et le traitement des femmes souffrant d’HG afin qu’une telle tragédie ne se reproduise plus.