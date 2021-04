Une enseignante de Lamar Elementary à Greenville, au Texas, a été suspendue après avoir envoyé une photo de son pied sur le cou d’un élève noir à la mère du garçon le même jour que Derek Chauvin a été reconnu coupable du meurtre de George Floyd.

L’enseignant anonyme aurait envoyé la photo – qui montre le garçon sur un sol dur alors que l’enseignant pose son pied directement sur son cou – comme une blague à sa mère, avec qui elle était amie, le même jour que l’ancien policier Derek Chauvin était reconnu coupable du meurtre de l’homme noir George Floyd en plaçant son genou sur son cou.

La photo a ensuite été publiée sur les réseaux sociaux et a commencé à circuler.

#NOUVEAU Une enseignante de Greenville ISD est en congé administratif après qu’une «photo mise en scène» partagée en ligne a montré que l’employée posait son pied sur le cou d’un élève. La famille du garçon a partagé cette photo avec moi. pic.twitter.com/SWkvnkXDSo – Alex Rozier (@RozierReports) 21 avril 2021





Aussi sur rt.com

Des manifestants à New York demandent l’abolition totale de la police et harcèlent les convives après que le jury a déclaré Chauvin coupable du meurtre de Floyd (VIDEOS)







Sa mère a dit à NBC 5 que, même si elle « N’y a rien pensé, » et a ri et « évolué, » l’image « Puis a commencé à déranger » elle, et après l’avoir montré au reste de sa famille, ils « Je suis vraiment bouleversé à ce sujet. »

« Je ne l’ai pas aimé à partir du moment où je l’ai vu, » dit le père du garçon, tandis que son oncle ajoutait, «Avec ce qui se passe dans le monde en ce moment, il n’y a pas de quoi jouer du tout… Qu’il ait accepté de le faire, elle lui a demandé de le faire, cela n’a même pas d’importance. Il a 10 ans. Il ne sait pas mieux. Elle le fait cependant.

La mère, cependant, a dit que l’enseignant est « Pas un raciste » et n’avait aucune mauvaise intention.

Bien que la mère du garçon ait demandé à Lamar Elementary de ne pas congédier l’enseignant, le district scolaire indépendant de Greenville prend l’incident « très sérieusement » et l’a placée en congé administratif dans l’attente d’une enquête.

L’appeler « Une image très bouleversante », Greenville ISD a déclaré que l’enseignant serait « Fait l’objet d’une enquête approfondie et des mesures appropriées seront prises. »

Le surintendant du DSI de Greenville, Demetrus Liggins, a également condamné les actions de l’enseignant, disant: «Ma première réaction a été le dégoût… Ce n’est pas qui nous sommes. Cette image ne définit pas nos enseignants, elle ne définit pas la façon dont nous traitons nos élèves. »





Aussi sur rt.com

Des étudiants du Texas punis pour avoir tenu une fausse « vente aux enchères d’esclaves » de camarades de classe noirs







Vous pensez que vos amis seraient intéressés? Partagez cette histoire!