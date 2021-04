Un père du Michigan a transféré sa fille biraciale de 7 ans dans une autre école après avoir déclaré que ses cheveux avaient été coupés à deux reprises – d’abord par un camarade de classe, puis par un employé de l’école.

Jimmy Hoffmeyer a déclaré que sa fille, Jurnee, était arrivée à la maison le 24 mars de l’école primaire Ganiard avec 2 à 3 pouces du côté droit de ses cheveux coupés par l’un de ses camarades de classe.

Hoffmeyer a emmené Jurnee le même jour dans un salon de coiffure local qui lui a coiffé ses cheveux en une coupe asymétrique et lui a proposé des coupes de cheveux gratuites jusqu’à ce que les cheveux repoussent.

Deux jours plus tard, Jurnee est arrivée à la maison avec ses cheveux coupés à nouveau. Cette fois, un employé de la bibliothèque avait coupé l’autre côté, selon Hoffmeyer.

Hoffmeyer a déclaré avoir appelé l’école plusieurs fois sans réponse avant d’appeler la police.

Le département de police de Mount Pleasant a déclaré à USA TODAY qu’ils avaient parlé avec Hoffmeyer, mais il n’a pas déposé de rapport de police.

Après les coupes de cheveux, Hoffmeyer a déclaré qu’un assistant de l’école s’était excusé pour l’incident et lui avait dit que le directeur était absent du bureau et ne pouvait pas lui parler avant les vacances de printemps.

Le 5 avril, il a dit avoir reçu un appel de la directrice et a été informé que la bibliothécaire recevrait des notes sur son rapport, mais n’avait pas le pouvoir de faire quoi que ce soit de plus.

Hoffmeyer a déclaré avoir reçu un appel 45 minutes plus tard de la surintendante du district, Jennifer Verleger, qui a proposé d’envoyer à Jurnee une carte d’excuses par la poste.

« Une carte d’excuses à une enfant de 7 ans qui est humiliée et doit être avec ses camarades de classe comme ça? » Demanda Hoffmeyer.

Le district scolaire de Mount Pleasant a reconnu qu’une élève avait demandé que ses cheveux soient coupés les deux fois, d’abord par un camarade de classe et plus tard par un employé de la bibliothèque, selon une lettre envoyée aux parents mardi que Hoffmeyer a partagée avec USA TODAY.

La lettre, qui a été signée par Verleger, indiquait également que l’enseignant de l’élève savait que l’employé de la bibliothèque allait se couper les cheveux, et les deux employés se sont depuis excusés pour leurs actions.

Le district scolaire procédera à un examen complet, y compris la conduite d’entrevues et l’examen des preuves vidéo, a déclaré le directeur général dans la même lettre.

USA TODAY a contacté le district scolaire public de Mount Pleasant pour de plus amples commentaires.

Hoffmeyer, qui est noir et blanc, a déclaré que le camarade de classe qui avait coupé les cheveux de sa fille et le bibliothécaire étaient tous deux blancs, mais il s’efforce de ne pas faire de cette situation une question de race. La mère de Jurnee est blanche.

« Il est difficile de prendre une décision si vous ne savez pas pourquoi cela a été fait », a déclaré Hoffmeyer.

Hoffmeyer a déclaré qu’il avait décidé de renvoyer Jurnee à l’école primaire Vowles, l’école qu’elle fréquentait avant de redécouper l’année dernière.

Il travaille avec l’Union nationale des parents, un réseau national d’organisations de parents, et utilise le hashtag #justiceforJurnee pour demander des réponses à l’école. Il a déclaré qu’il n’avait intenté aucune action en justice, mais qu’il avait parlé avec un avocat.

«Nous ne pensons pas que blâmer Jurnee Hoffmeyer est la meilleure façon de lui offrir des remords et des responsabilités», lit-on dans une réponse du Syndicat national des parents. «Si cette nation est sérieuse dans la lutte et l’éradication du racisme systémique, la façon dont nous protégeons nos enfants contre ce racisme sera le plus grand facteur déterminant.

Hoffmeyer a dit que Jurnee allait bien mais ne voulait pas aller à l’école. Elle a également été mise en place avec des conseils.

«Je veux toujours savoir ce qui justifie qu’un enseignant coupe les cheveux d’un enfant sans la permission de ses parents? Tout cela aurait pu être résolu par un appel téléphonique», a déclaré Hoffmeyer. « Elle ne comprend pas ce qui ne va pas avec ses cheveux. »

Suivez la journaliste Asha Gilbert @Coastalasha. Courriel: agilbert@usatoday.com.

Contribuant: The Associated Press.