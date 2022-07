Une enseignante de UP entre dans une école inondée alors que des élèves lui tiennent des chaises

Un incident peu sympathique a été mis au jour, où l’on voit un enseignant entrer dans une école primaire inondée en enjambant des chaises en plastique, mises en place comme un pont par les élèves. La vidéo de l’incident, qui aurait eu lieu dans la région de Baldeo, dans le district de Mathura, dans l’Uttar Pradesh, a commencé à faire le tour d’Internet. Dans le but de traverser la partie inondée sans se mouiller, on peut voir l’enseignante indifférente faire tenir les enfants debout dans l’eau pendant qu’elle traversait le chemin. Maintenant, un reportage de NDTV révèle que l’enseignante a été suspendue de son poste.

La vidéo désormais virale montre environ cinq élèves dans leurs uniformes scolaires, arrangeant les chaises en plastique en rangée. Et une femme, qui a gardé son visage couvert, marche sur chaque chaise une à une pour atteindre un endroit sec, d’où elle descend. Il semble que la vidéo ait été réalisée par son collègue, puisqu’on peut l’entendre lui souhaiter « bonjour », dès qu’elle franchit le portail. De plus, on peut entendre la personne derrière la caméra demander aux enfants de tenir correctement la chaise lorsqu’elle marche dessus. De plus, ils ont également parlé d’une autre enseignante disant qu’elle ne pourra pas venir aujourd’hui.

Pendant ce temps, de telles actions répréhensibles de la part d’un enseignant ne se produisaient pas pour la première fois. Plus tôt, une vidéo d’une école du Bihar est devenue virale, dans laquelle une enseignante peut être vue profondément endormie, tandis qu’un élève l’évente. De plus, la vidéo montre également une douzaine d’enfants assis par terre, inactifs, tandis que l’enseignant s’assoupit sur une chaise. La vidéo a été publiée par une page Instagram appelée Baat Bihar Ki, avec une légende en hindi qui disait : « Au Bihar, l’enseignant dort paisiblement après avoir mis l’avenir des enfants dans l’obscurité !

Inutile de dire que la vidéo a agité les internautes, comme l’a écrit un utilisateur : « Si c’est une école, ma maison est la Maison Blanche. L’environnement joue un rôle très important en influençant l’esprit d’un apprenant. Maintenant, si cette infrastructure est censée être une école, interrogez ceux qui sont au pouvoir. Certains des internautes ont également exhorté les autres à connaître d’abord les deux côtés de l’histoire avant d’interroger qui que ce soit, et un autre utilisateur a commenté : « Comment pouvons-nous dire que l’enseignant dort ? Qu’elle ait des problèmes de santé et qu’elle demande à l’élève de le faire.

