Une enseignante de Plainfield envoie un «courrier de fans» à ses élèves – Shaw Local

La plupart des élèves de troisième année ne recevront jamais de courrier de fans – et encore moins gagneront des points pour un tel courrier.

Mais ce n’est pas le cas de certains élèves de la Lincoln Elementary School à Plainfield.

Janet Flaa, spécialiste du comportement d’apprentissage à l’école, envoie chaque mois un courrier de fans à ses élèves pour les remercier d’avoir travaillé dur pendant l’apprentissage à distance.

« J’espère que Fan Mail motive les étudiants et leur rappelle qu’ils sont importants », a déclaré Flaa dans un communiqué de presse du district 202. « Je veux me connecter personnellement avec eux jusqu’à ce que nous puissions nous rencontrer en personne.

Kelly DeVolder, parent de la Lincoln Elementary School, pense que le courrier des fans a motivé sa fille Evie et elle apprécie les efforts supplémentaires que font les enseignants.

« En ces temps très étranges, il est tellement inspirant de voir la créativité et le dévouement de nos enseignants à établir des liens réels et significatifs avec leurs élèves », a déclaré DeVolder dans le communiqué de presse.

Les étudiants peuvent gagner des « points de courrier des fans » pour une bonne participation, être à l’heure en classe pendant une semaine entière, répondre à des questions difficiles et utiliser des mots gentils lorsqu’ils parlent à leurs pairs.

Flaa a déclaré dans le communiqué qu’elle leur avait dit qu’elle était leur « plus grande fan » à cause de tout leur travail acharné. Une fois que les élèves ont gagné leurs points, Flaa leur envoie une lettre ou une carte postale personnalisée avec quelques surprises supplémentaires, telles que des crayons, des autocollants, des feuilles à colorier et plus encore.

« Chaque lettre est un peu différente parce que je veux me connecter personnellement avec chaque élève », a déclaré Flaa dans le communiqué.

La spécialiste du comportement d’apprentissage de la Lincoln Elementary School, Janet Flaa, envoie à ses élèves des colis Fan Mail pour les remercier de leur travail acharné pendant l’apprentissage à distance. Fan Mail comprend une carte postale ou une lettre personnalisée et d’autres goodies. (Photo fournie)

Les enseignants de Plainfield Community Consolidated School District communiquent avec leurs élèves de diverses manières.

Regardez comment Kris Bruno, enseignant de quatrième année à l’école élémentaire Ridge, dirige une leçon de science à distance sur la vitesse, l’énergie et la force à psd202.org/album/01/2487.