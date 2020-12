Une enseignante de natation de 21 ans qui n’avait jamais ramé de sa vie avant janvier s’est lancée dans un voyage pour devenir la plus jeune femme à parcourir 3 000 milles en solitaire à travers l’Atlantique.

Jasmine Harrison participe au Talisker Atlantic Challenge, un défi exténuant qui la verra traverser seule le deuxième plus grand océan du monde.

Le professeur de natation espère terminer la course dans environ 70 jours et s’attend à boire environ 10 litres d’eau par jour tout en brûlant plus de 5 000 calories.

Elle est partie de La Gomera dans les îles Canaries à 10h30 samedi et ramera en pleine mer pendant des mois jusqu’à ce qu’elle atteigne la ligne d’arrivée au chantier naval de Nelsons à Antigua.

Elle fait partie des huit personnes qui tentent la course en solo, tandis qu’une douzaine d’équipes s’affronteront en duo, en trio ou en quatre.

L’Américaine Katie Spotz est la plus jeune femme à avoir traversé l’Atlantique en solo, lorsqu’elle l’a traversé en 2010 à l’âge de 22 ans et 260 jours.

Jasmine, qui n’a commencé à ramer qu’en janvier de cette année après s’être inscrite à la course en mai de l’année dernière, espère inspirer d’autres jeunes femmes à réaliser leurs rêves.

Jasmine, de Thirsk, North Yorks., A déclaré: « C’est un peu fou, ça vient de commencer à sombrer.

«Je n’ai jamais ramé de ma vie – j’ai fait tout le reste, la natation, le pentathlon, la plupart des sports standards. Jamais d’aviron.

« Je vais être la plus jeune femme à faire cela – c’est un honneur d’inspirer les plus jeunes à ne pas avoir besoin d’une personne plus âgée ou de quelqu’un d’autre pour faire quoi que ce soit.

«Vous pouvez réaliser vos rêves, grands ou petits. Je n’ai pas d’équipe et je ne pense pas pouvoir y parvenir avant 30 ans.

«Si vous le voulez, allez le chercher.

Elle s’est inscrite à la course en mai dernier alors qu’elle était à Antigua en vacances et a regardé avec admiration les rameurs atteindre la ligne d’arrivée.

Elle n’avait aucune expérience, mais réalisa qu’être dans l’océan était sa «seule vraie vocation».

En janvier, elle a commencé à s’entraîner et est montée dans un bateau à rames océanique pour la toute première fois à Hartlepool.

Elle a déclaré: « Il ne s’agit pas seulement de l’aviron lui-même, mais plutôt du défi lui-même d’être en mer seul et de faire face à la solitude, à la routine et à la physicalité.

« C’est une question d’endurance, mais c’est sur l’eau dans l’océan – c’est quelque chose auquel je n’arrêtais pas de penser.

«Je ne voulais pas courir un marathon, je voulais ramer.

« L’idée est venue quand j’ai vu la ligne d’arrivée en 2017, j’étais là-bas en naviguant, et j’ai décidé que je devais le faire – c’était comme ma seule vraie vocation. »

La course se termine généralement en 90 jours environ et Jasmine a assez de nourriture déshydratée, de céréales et de chocolat pour durer trois mois exténuants.

Mais elle espère le terminer en 70 jours malgré une formation «décontractée» au cours de l’année écoulée.

C’est une athlète passionnée qui a couru des triathlons dans le passé, mais a déclaré que c’était un tout nouveau défi de traverser l’océan sur son bateau à rames de 21 pieds nommé Argo.

Selon le vent, le navire peut atteindre des vitesses allant jusqu’à 15 notts mais il s’attend à ramer à environ 3 notts.

Jasmine a déclaré: « Il y a presque un an aujourd’hui, il ramait pour la première fois.

«J’ai toujours voulu apprendre.

«Je me prépare depuis janvier.

«La formation n’est pas trop intense. Je veux profiter de ce processus, y compris la formation.

«Je faisais une séance par jour. Et avec le verrouillage, j’allais faire des choses supplémentaires par moi-même.

«Je voulais me détendre et en profiter.