Une enseignante de l’UP suspendue après que la vidéo d’une étudiante la massant soit devenue virale

Lors d’un incident choquant, un enseignant d’une école publique de Hardoi, dans l’Uttar Pradesh, a été suspendu après qu’une vidéo vieille de quatre jours soit devenue virale sur les réseaux sociaux. Dans la vidéo, on peut voir l’enseignante recevoir un massage d’un de ses élèves. L’incident s’est produit à l’école primaire de Pokhari à Hardoi. Identifiée comme Urmila Singh, la femme travaillait comme enseignante adjointe à l’école.

Dans la vidéo virale, on peut la voir assise sur une chaise pendant que l’élève lui faisait un massage en classe. Cela s’est passé en présence d’autres élèves dans la classe. Les ordonnances de suspension ont été émises par Basic Shiksha Adhikari (BSA).

Téléchargé par Twitter gérer Grading News, la légende disait: “Enseignant se faisant masser les biceps par des étudiants, vidéo virale de l’école gouvernementale Hardoi UP.” Le responsable de l’éducation de base de Hardoi, BP Singh, s’est entretenu avec India Today et a déclaré avoir reçu cette vidéo via les réseaux sociaux. “Prima facie, l’enseignant a été reconnu coupable. Sa procédure de suspension a été lancée », a-t-il ajouté. Regardez la vidéo :

Enseignant se faisant masser les biceps par des étudiants, vidéo virale de l'école gouvernementale Hardoi UP. – Nouvelles de classement (@GradingNews) 27 juillet 2022

Depuis sa mise en ligne, la vidéo a réussi à recueillir des centaines de vues. « In jaiso ke wajah se hi sarkari school badnaam hai ..inko to naukri se hi nikaal dena chahiye….bachche se kaam kara rahi hai », a commenté un utilisateur de Twitter. Une autre personne a écrit: « Quelle honte.

Pendant ce temps, un autre incident devenu viral dans l’une des écoles de l’UP a mis en évidence qu’un professeur d’anglais n’avait même pas lu quelques lignes d’un manuel lors d’une inspection surprise dans une école publique du district d’Unnao. La vidéo devenue virale a mis en lumière le mauvais état de l’éducation.

« Elle devrait être suspendue immédiatement. Elle est professeur d’anglais et elle ne peut même pas lire correctement l’anglais », déclare Devendra Kumar Pandey, magistrate de district, visiblement en colère, alors que l’enseignante a du mal à lire le manuel. Lorsque le professeur marmonne quelque chose pour sa défense, mais Pandey la coupe court en disant: «Et alors? Vous êtes un BA pass, n’est-ce pas ? Je ne t’ai même pas demandé de traduire, tout ce que j’ai demandé, c’est que tu lises quelques lignes en anglais du manuel… et tu ne pouvais pas faire ça.

