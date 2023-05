Une enseignante de DePue reçoit une subvention pour acheter des kits de ponts modèles pour sa classe – Shaw Local

Allison Hoyle, enseignante de sciences au premier cycle du secondaire à DePue, a reçu une subvention de 110 $ dans le cadre de l’initiative « Fund My Classroom » de la Western Governors University.

Les fonds serviront à l’achat d’une trousse de modèle de pont en classe qui permettra à ses élèves de concevoir et de construire des ponts en bois et d’étudier la durabilité et l’efficacité de chaque pont. Hoyle a appris qu’elle avait été sélectionnée pour la subvention le 9 mai lorsqu’elle a été surprise par une présentation de chèque à son école.

En construisant puis en détruisant des modèles de ponts en bois, les élèves de Hoyle de la sixième à la huitième année auront une opportunité pratique d’en apprendre davantage sur la conception et la construction, ainsi que sur les forces et les contraintes qui affectent les structures. Le projet aidera ces étudiants à développer des compétences de pensée critique et à appliquer des principes scientifiques à des problèmes du monde réel, les préparant ainsi à une future réussite scolaire et professionnelle.

Le projet de classe est l’un des 22 projets de l’Illinois choisis par WGU pour recevoir un financement. L’université à but non lucratif et entièrement en ligne a lancé un appel début mars aux enseignants de la maternelle à la 12e année à travers l’État pour qu’ils nomment des projets de classe proposés d’ici le 14 avril pour avoir la possibilité de recevoir un financement total ou partiel grâce à son initiative «Fund My Classroom». La proposition de Hoyle est l’une des près de 80 nominations reçues dans tout l’État. La plupart des subventions ont été accordées lors de la semaine d’appréciation des enseignants, qui s’est déroulée du 8 au 12 mai.

« Nous avons reçu tellement de candidatures formidables cette année, et nous sommes ravis de pouvoir financer des dizaines de projets innovants qui joueront un rôle dans la réussite de nos enfants plus tard dans la vie », a déclaré Terrance Hopson, vice-président régional de Western Governors. Université. «Les enseignants de la maternelle à la 12e année sont souvent limités par les coûts associés à un apprentissage éducatif percutant et finissent par dépenser de l’argent de leur poche. L’initiative « Fund My Classroom » est pour nous l’occasion d’aider à faire une différence dans les salles de classe de tout l’État et de montrer notre appréciation à nos enseignants, qui travaillent sans relâche pour éduquer les jeunes esprits. »

Pour en savoir plus sur l’initiative « Fund My Classroom » et le travail que fait WGU pour aider les enseignants à faire progresser leur carrière, visitez wgu.edu.