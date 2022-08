Une enseignante chinoise licenciée après l’apparition de son chat pendant un cours en ligne gagne 6 000 $ en compensation

Une professeure d’art de la ville chinoise de Guangzhou a reçu environ 6 000 dollars dans une bataille juridique après avoir été licenciée simplement parce que son chat est apparu pendant ses cours en ligne, selon le South China Morning Post. L’enseignante, nommée Luo, a commencé à donner des cours en ligne à distance depuis son domicile à la demande de son employeur. L’employeur de Luo, une entreprise de technologie de l’éducation, lui a dit qu’ils étaient satisfaits de sa performance. Cependant, les choses se sont rapidement détériorées lors d’un cours en ligne. Luo dirigeait un cours en ligne en juin de l’année dernière, lorsque son chat a sauté cinq fois devant la caméra. Apparemment, les étudiants ont vu le chat de Luo à l’écran et ont même écrit à ce sujet dans les commentaires pendant le cours en ligne. L’entreprise de technologie éducative a été choquée lorsqu’elle a entendu parler de l’incident et est arrivée à la conclusion que cela nuirait à la réputation de l’entreprise, a rapporté la publication.

Par conséquent, la société de technologie éducative a licencié Lou, citant les apparitions soudaines de son chat devant la caméra comme raison de la résiliation de son contrat. La société a déclaré que les apparitions du félin nuisaient à “l’image d’un enseignant”, a rapporté la publication. L’entreprise de technologie éducative a accusé Luo de participer à des activités “non pédagogiques” pendant les cours et a également cité le manque de ponctualité de Luo.

Cependant, Lou n’a pas bien pris la réaction injustifiée de son employeur et a engagé une procédure d’arbitrage contre l’entreprise de technologie éducative pour laquelle elle travaillait depuis 2019. Le tribunal arbitral a jugé que l’apparition du félin ne violait pas le contrat de travail de Luo ni ne perturbait la classe.

Mais l’entreprise de technologie éducative a refusé d’accepter l’ordonnance d’arbitrage selon laquelle elle indemniserait Luo pour licenciement abusif et l’a contestée devant un tribunal de première instance. L’entreprise a fait valoir devant le tribunal que l’apparition du chat de Luo aurait violé une clause du manuel des enseignants, qui interdit les activités non pédagogiques.

Cependant, le tribunal a soutenu que « les règles de l’employeur doivent non seulement être conformes aux lois, mais doivent également être justes et raisonnables », a rapporté le South China Morning Post. Par conséquent, le tribunal a statué que Luo n’avait pas violé les règles de l’entreprise en prenant part à des activités non pédagogiques. Par la suite, le tribunal a ordonné à l’entreprise de technologie éducative de payer 41 236 yuans (environ 6 000 dollars) pour avoir illégalement résilié le contrat de Luo.

