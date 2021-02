Une enseignante catholique bannie après avoir parlé de sa sexualité en jouant à FORTNITE avec des élèves

Une enseignante catholique du primaire a été radiée après avoir eu des conversations secrètes sur sa sexualité alors qu’elle jouait à Fortnite avec deux élèves.

Charlotte Weeks, 27 ans, a discuté de sa sexualité et de la sexualité d’un autre enseignant, avec l’élève masculin et féminin tout en jouant à Fortnite sur sa PlayStation depuis son appartement à Orpington, Londres, de juillet à août 2019.

Elle a également été découverte par un collègue parlant au garçon, appelé élève A, derrière une porte fermée dans la chambre du personnel lors d’un voyage scolaire dont elle était responsable.

Une audience de l’Agence de régulation de l’enseignement à Coventry, on a dit que l’enseignante se rangeait à plusieurs reprises du côté du garçon lorsque ses collègues lui avaient parlé de mauvais comportement, qui comprenait le fait de pousser un camarade de classe dans un lit d’orties piquantes.

Une enquête a été lancée par l’école primaire catholique de Holy Innocents à Orpington, Kent, sur l’enseignante Charlotte Weeks, 27 ans.

Le panel a noté dans son témoignage que la colocataire de l’enseignante se sentait mal à l’aise face à cette situation et avait quitté la propriété après avoir exprimé son inquiétude.

Le président du panel, le professeur Roger Woods, a déclaré: « Mme Weeks, à un moment donné en l’absence de son colocataire, a commencé à jouer à Fortnite, avec des élèves, en utilisant l’identité d’un collègue.

« Cependant, Mme Weeks a ensuite acheté sa propre PlayStation et a continué à jouer à Fortnite avec les élèves sous le nom de « Daisy ». »

L’audience a été informée que la fille, appelée élève B, était tellement bouleversée qu’elle a refusé de jouer à nouveau avec Mme Weeks.

Elle a également raconté à sa mère ce qui s’était passé et sa mère a informé les chiens de garde de l’école.

Une enquête a ensuite été lancée par l’école primaire catholique de Holy Innocents, à Orpington, dans le Kent, où Mlle Weeks, qui est également une ancienne dirigeante des guides, enseignait depuis 2016.

Mme Weeks a admis qu’au moins une fois pendant le voyage scolaire, elle s’était assise seule dans une pièce avec l’élève A alors que la porte était fermée, mais a affirmé que sa mère lui avait demandé de garder un œil sur le garçon.

Elle a accepté qu’à plusieurs reprises, elle s’était engagée dans une conversation en ligne avec les élèves A et B tout en jouant au jeu Fortnite.

« Mme Weeks a admis qu’elle l’avait fait sans le consentement des parents des élèves ou sans la connaissance ou le consentement de l’équipe de direction de l’école », a ajouté le professeur Woods.

« Mme Weeks a admis qu’au cours des conversations en ligne, elle avait discuté de questions personnelles inappropriées avec l’élève A et / ou B, y compris sa sexualité et / ou la sexualité de l’un de ses collègues.

En outre, Mme Weeks a admis que sa conduite à cet égard était bien en deçà des normes attendues des membres de la profession enseignante.

« Mme Weeks a accepté que les conversations inappropriées aient provoqué la colère de l’élève B. »

L’enseignant a eu des conversations avec l’élève masculin et féminin en jouant à Fortnite sur sa PlayStation. (Image de stock)

Au cours de l’audience, un comité a appris que lorsque Mlle Weeks accompagnait des élèves lors d’un voyage au pensionnat, elle accordait un traitement préférentiel à l’élève A et sapait les décisions et les instructions données à l’élève A par ses collègues.

Elle a également été retrouvée seule avec l’élève A dans la chambre des professeurs avec la porte fermée avant qu’un collègue n’entre.

Une fois, quand on a dit à l’élève A qu’il manquerait du temps libre pour avoir fait un commentaire inapproprié sur les seins de la sœur d’un autre élève, Mme Weeks a annulé la décision et lui a rendu son temps libre.

Le professeur Woods a poursuivi: « Le panel a considéré que Mme Weeks avait été placée dans une position de confiance particulière pendant le voyage scolaire, car elle avait été la responsable désignée du voyage.

« Le panel a estimé qu’elle avait gravement abusé de cette position de confiance élevée dans la manière dont elle avait agi pendant le voyage.

De plus, le panel a considéré que Mme Weeks avait à nouveau abusé de sa position de confiance en jouant à Fortnite avec des élèves en ligne sans le consentement des parents et de l’école tout en discutant et en divulguant des informations inappropriées.

« Ayant conclu que les faits des allégations étaient avérés, le panel a en outre conclu que la conduite de Mme Weeks constituait à la fois une conduite professionnelle inacceptable et une conduite susceptible de discréditer la profession. »

Le professeur Woods a ajouté: « Le panel a considéré que, d’après les preuves fournies, Mme Weeks avait une bonne histoire en tant qu’enseignante.

« Elle n’avait fait l’objet d’aucune procédure réglementaire précédente et le panel a admis que les incidents semblaient être hors de propos.

« Mais le panel a également considéré que Mme Weeks n’avait montré que des informations limitées sur ses actions et l’impact néfaste qu’elles auraient pu avoir sur les élèves, l’école et la profession. »

L’enseignant, qui a démissionné en octobre 2019, a été banni de la profession avec le droit de demander sa réintégration dans trois ans.