Une enseignante abattue par un enfant de 6 ans réputé dévoué aux élèves

RICHMOND, Virginie (AP) – L’enseignante de Virginie qui, selon les autorités, a été abattue par un élève de 6 ans est connue comme une éducatrice travailleuse, dévouée à ses élèves et enthousiaste à l’égard de la profession qui règne dans sa famille, selon aux collègues enseignants et aux autorités municipales.

John Eley III, un ancien membre du conseil scolaire de Newport News, a identifié l’enseignante de première année comme étant Abby Zwerner, 25 ans. Zwerner a été abattu vendredi à l’école élémentaire Richneck, ont annoncé les autorités.

Peu de temps après la fusillade, la police a déclaré que Zwerner avait des blessures potentiellement mortelles, mais elle s’est améliorée et a été inscrite dans un état stable dans un hôpital local.

Eley et d’autres responsables de la ville ont rencontré les enseignants et le directeur de l’école vendredi et se sont ensuite rendus à l’hôpital, où ils ont rencontré des membres de la famille de Zwerner, dont plusieurs tantes qui sont également enseignantes.

“La famille était composée de tous les éducateurs et a dit qu’elle était ravie de faire le travail”, a déclaré Eley, qui a récemment été élue au conseil municipal de Newport News.

“Les gardiens et les autres enseignants ont expliqué à quel point elle est une bonne coéquipière, elle a l’esprit d’équipe, elle aime ses enfants, c’est juste une bonne enseignante à tous points de vue.”

Cindy Hurst a déclaré que sa petite-fille de 8 ans était toujours secouée par la fusillade. Elle était dans la classe de Zwerner l’année dernière et a dit à sa grand-mère qu’elle était une excellente enseignante.

“Je déteste juste que cela se soit produit”, a déclaré Hurst au Virginian-Pilot. “Mais la vie telle que nous la connaissons ne sera peut-être plus jamais la même – je ne sais pas.”

Zwerner a fréquenté l’Université James Madison , obtenant en 2019 un baccalauréat en études libérales interdisciplinaires et des mineures en éducation élémentaire et musique. Elle est diplômée du College of Education de JMU en 2020 avec une maîtrise en éducation.

Le président de la JMU, Jonathan Alger, a offert un message de soutien à Zwerner, à sa famille, à ses amis et collègues enseignants, aux étudiants et à leurs familles.

“JMU est prêt à soutenir les personnes touchées par cet incident maintenant et dans les semaines à venir”, a tweeté Alger samedi.

Le chef de la police, Steve Drew, a déclaré que le garçon avait tiré et blessé l’enseignant avec une arme de poing dans une classe de première année. Il a ensuite été placé en garde à vue. Drew a déclaré que la fusillade n’était pas accidentelle et faisait partie d’une altercation. Aucun élève n’a été blessé.

La police a refusé de décrire ce qui a conduit à l’altercation ou tout autre détail sur ce qui s’est passé dans la salle de classe, citant l’enquête en cours. Ils ont également refusé de dire comment le garçon a eu accès à l’arme ou à qui appartient l’arme.

La loi de Virginie n’autorise pas les enfants de 6 ans à être jugés comme des adultes. De plus, un enfant de 6 ans est trop jeune pour être confié à la garde du Département de la justice pour mineurs s’il est reconnu coupable.

Un juge pour mineurs aurait toutefois le pouvoir de révoquer la garde d’un parent et de placer un enfant sous la tutelle du Département des services sociaux.

Le maire Phillip Jones n’a pas voulu dire où le garçon est détenu.

“Nous veillons à ce qu’il dispose de tous les services dont il a actuellement besoin”, a déclaré Jones samedi.

Les experts qui étudient la violence armée ont déclaré que la fusillade représente un cas extrêmement rare d’un jeune enfant apportant une arme à feu à l’école et blessant un enseignant.

“C’est très rare et ce n’est pas quelque chose que le système juridique est vraiment conçu ou positionné pour traiter”, a déclaré le chercheur David Riedman, fondateur d’une base de données qui suit les fusillades dans les écoles américaines datant de 1970.

Il a déclaré samedi qu’il n’était au courant que de trois autres fusillades causées par des élèves de 6 ans au cours de la période qu’il a étudiée. Ceux-ci incluent la fusillade mortelle d’un camarade de classe en 2000 dans le Michigan et des fusillades qui ont blessé d’autres étudiants en 2011 au Texas et en 2021 au Mississippi.

Riedman a déclaré qu’il ne connaissait qu’un seul autre cas d’élève plus jeune que celui qui avait provoqué des coups de feu dans une école, dans lequel un élève de 5 ans avait apporté une arme à feu dans une école du Tennessee en 2013 et l’avait accidentellement déchargée. Personne n’a été blessé dans cette affaire.

Newport News est une ville d’environ 185 000 habitants située dans le sud-est de la Virginie, connue pour son chantier naval, qui construit les porte-avions du pays et d’autres navires de la marine américaine.

Richneck compte environ 550 élèves de la maternelle à la cinquième année, selon le site Web du Virginia Department of Education. Jones a déclaré qu’il n’y aurait pas de cours à l’école lundi et mardi.

Denise Lavoie, L’Associated Press