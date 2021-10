Une enseignante, 25 ans, dort avec un marteau à côté de son lit après que le chauffeur d’Uber se soit présenté chez elle DEUX FOIS sans qu’elle commande un taxi

Une assistante enseignante TERRIFIÉE dort avec un marteau à côté de son lit après qu’un chauffeur d’Uber se soit présenté deux fois chez elle sans qu’elle ait commandé un taxi.

Amélé Sossavi, 25 ans, a rencontré le chauffeur pour la première fois lorsqu’elle a ordonné à un Uber de déplacer des valises de son ancienne maison vers une nouvelle le 20 septembre.

Le chauffeur Uber a posté un mot dans la boîte aux lettres d’Amélé Crédit : Twitter

Elle a dit qu’elle avait échangé de petites conversations avec lui pendant le voyage, mais cela est vite devenu inconfortable, Rapports Metro.co.uk.

Le chauffeur lui a demandé si elle avait un petit ami et lui a demandé son numéro de téléphone une fois qu’il l’a déposée à la nouvelle adresse dans le sud de Londres.

Amélé a tenté de détourner ses avances en donnant un faux numéro, mais deux jours plus tard, elle a trouvé une note postée dans sa boîte aux lettres.

Il disait : « Hé c’est Habib, ton numéro n’a pas fonctionné. Appelle-moi au… » suivi de ses coordonnées.

Malgré son inquiétude, Amélé, qui travaille près de l’endroit où l’institutrice Sabina Nessa a été assassinée, a décidé d’ignorer le mot du chauffeur.

Mais alors qu’elle était au travail mercredi, elle a reçu un texto d’une de ses colocataires, qui disait : « Amélé ton chauffeur Uber vient d’arriver à la maison. »

Quand je suis finalement rentré, j’ai dû verrouiller toutes les portes et j’ai dormi avec un marteau à côté de mon lit car il connaît maintenant mon adresse, il sait où j’habite. Amele Sossavi

Amélé a déclaré à Metro: « Quand mon colocataire me l’a dit, je viens de tomber en panne. Je travaille dans une école et j’étais en pause déjeuner quand je l’ai découvert et quelques-uns de mes collègues ont dû me calmer.

« Surtout avec tout ce qui est arrivé aux femmes récemment, cela m’a vraiment fait flipper. »

Elle a ajouté: « Je ne suis même pas restée à la maison cette nuit-là car je ne me sentais pas en sécurité.

« Quand je suis finalement rentré, j’ai dû verrouiller toutes les portes et j’ai dormi avec un marteau à côté de mon lit car il connaît maintenant mon adresse, il sait où j’habite. »

Terrifiée, Amélé a appelé la police et leur a dit qu’elle craignait d’être harcelée et harcelée, et a demandé qu’un officier vienne la rencontrer à l’école.

Elle a déclaré que l’officier de sexe masculin au départ « ne comprenait pas l’urgence de la situation » et lui a dit qu’ils n’avaient pas assez d’officiers.

Après avoir « lutté » pour que la police l’aide, une policière s’est rendue à l’école et a escorté Amélé chez elle.

Plus tard dans la journée, Amélé a été informé par la police que le chauffeur avait été licencié par la compagnie de taxi.

Amélé a ajouté qu’elle avait eu une expérience « très positive » avec la police, mais elle a souligné que c’était parce que des policières étaient sur son cas.

La jeune femme a également contacté Uber pour leur dire qu’elle avait reçu une note alarmante du chauffeur, cependant, elle a déclaré qu’ils n’avaient répondu qu’après sa deuxième visite.

Parlant de la façon dont l’incident a affecté sa vie, Amélé a déclaré: « Je suis de retour chez moi maintenant, mais je me sens simplement malade.

« Je ne me sens pas en sécurité et je ne pense pas que je me sentirai plus en sécurité de sitôt. Je vais commencer à prendre des cours d’arts martiaux et d’autodéfense parce que je continue de m’inquiéter.

« Je ne prendrai plus jamais d’Uber. En fait, j’aimais parler avec les chauffeurs de taxi, mais cela m’a rendu antisocial, car il semble qu’avoir une conversation et être amical avec quelqu’un les fait réfléchir beaucoup plus. »

Un porte-parole de la police métropolitaine a confirmé avoir reçu mercredi un rapport de harcèlement et de harcèlement criminel.

Ils ont déclaré à Metro: « Il a été signalé qu’une femme avait été harcelée et contactée à plusieurs reprises par un chauffeur privé.

« Un rendez-vous a été pris pour parler à la femme plus tard le même jour. Le chauffeur privé a été identifié et parlé et des conseils ont été émis. »

The Sun Online a contacté Uber pour commentaires.

Amélé a averti les autres femmes de faire attention Crédit : Twitter

Son colocataire lui a dit que son chauffeur Uber s’était présenté chez eux Crédit : Twitter