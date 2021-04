Avertissement: cette histoire contient un contenu et des descriptions troublants de la violence.

Adam Toledo, 13 ans, a eu les mains levées lorsqu’il a été tué par balle par un policier de Chicago, selon des preuves vidéo publiées la semaine dernière. Adam était poursuivi à pied par l’officier Eric Stillman, 34 ans, qui lui a tiré une balle dans la poitrine quelques instants après avoir semblé lancer une arme derrière une clôture.

Les journalistes de USA TODAY ont analysé les images inquiétantes publiées sur le site Web du Bureau civil de la responsabilité de la police de Chicago la semaine dernière et ont reconstitué visuellement les moments qui ont conduit à la mort de Toledo.

Selon la police, des policiers répondaient aux appels signalant des coups de feu tirés dans le quartier de Little Village sur le côté ouest aux premières heures du matin du 29 mars. Le porte-parole du département, Tom Ahern, a posté à Twitter, déclarant qu’un système de détection de coups de feu appelé SpotShotter a également détecté des coups de feu sur le pâté de maisons 2300 de South Sawyer Avenue, et les agents ont répondu à 2 h 36.

Dans les images de surveillance, Ruben Roman et Adam, 21 ans, semblent marcher sur Sawyer Avenue en direction de la 24th Street.

La vidéo montre également Roman tirant sur un véhicule qui passe avec Adam à ses côtés, a déclaré un procureur du comté lors d’une audience de caution ce mois-ci pour Roman, selon de nombreux médias locaux qui ont rapporté l’audience.

Les deux s’enfuient sur Sawyer Avenue depuis la direction dans laquelle ils sont venus.

Le véhicule de Stillman est vu dans les images répondant à la scène une minute et 30 secondes après la fuite de Roman et Adam.

Les preuves vidéo des caméras du corps de la police commencent par des images de point de vue montrant Stillman au volant d’une voiture de police, un désodorisant d’arbre jaune suspendu au volant et un autre policier vérifiant son téléphone portable.

Stillman sort de son véhicule et commence immédiatement à poursuivre les suspects. Il frappe Roman, qui est arrêté par un autre officier, et continue de poursuivre Adam dans une allée qui longe le terrain de sport d’un lycée voisin, criant « arrêtez! »

Stillman continue sa poursuite, levant son arme en criant « montre-moi tes f ——- mains! » et « arrêtez-le » ou « laissez tomber » pendant qu’Adam s’arrête. Une vidéo de surveillance filmée de partout et une vidéo de caméra corporelle ralentie semblent montrer l’adolescent en train de lancer un objet derrière une clôture alors qu’il se tourne vers Stillman.

L’officier tire dans une seconde après qu’Adam s’est retourné, les mains levées baignées de lumière par une lumière stroboscopique clignotante sur le pistolet de l’officier. Stillman appelle la fusillade sur sa radio, demande une assistance médicale et commence à évaluer la blessure d’Adam.

La vidéo de Stillman montre une arme de poing posée contre une clôture à quelques mètres du corps d’Adam tandis que les agents tentent sans succès de lui sauver la vie. La glissière sur l’arme est verrouillée, indiquant qu’elle a pu être tirée jusqu’à ce qu’elle soit vide.

Plus d’agents arrivent sur les lieux, et on demande ce qui s’est passé et si des coups de feu ont été tirés par la police. Un officier qui supervise les efforts de RCR interrompt cette conversation en disant « Chut, ne parle pas » puis secoue la tête et agite son doigt.

Après avoir effectué la RCR, Stillman fait les cent pas, regarde l’école de l’autre côté du parking et s’assoit par terre. Juste avant la fin des images de bodycam, un message est entendu sur toutes les radios des officiers « Scène sécurisée, tout le monde peut éteindre sa caméra ». Le corps d’Adam est sans vie dans la ruelle à la fin de la séquence.

À la suite de la sortie des vidéos de la caméra corporelle, de nombreux habitants de Chicago attirent l’attention sur le récit changeant de la ville sur ce qui s’est passé au petit matin à la fin du mois dernier.

Quelques heures après l’incident, la police de Chicago a qualifié l’incident de «confrontation armée».

Suite à la diffusion des vidéos, le Latino Caucus du Conseil municipal a déclaré dans un communiqué que « les images de la caméra corporelle montrent qu’Adam Toledo était un enfant non armé les mains levées lorsqu’il a été abattu par un policier de Chicago ».

Une photo d’une arme de poing retrouvée près du corps d’Adam Toledo sur les lieux où il est mort après avoir été abattu par un policier. Police de Chicago

«En termes simples, nous avons laissé tomber Adam, et nous ne pouvons pas nous permettre d’échouer un autre jeune dans notre ville», a déclaré jeudi la mairesse Lori Lightfoot avant la diffusion des vidéos. Elle a appelé au calme et à la paix et a demandé aux habitants de Chicago de «réserver leur jugement» et «d’attendre que nous entendions tous les faits».

Plus de 1000 manifestants se sont rassemblés dans un parc le week-end dernier et ont défilé pendant des heures en souvenir d’Adam, dont la mort a déclenché des appels à la justice et à un examen des politiques de poursuite à pied dans toute la ville.

Contribution: David Baratz, Chris Powers, Andy Scott et Javier Zarracina.