Une enquête sur une tricherie présumée à un jeu de poker à enjeux élevés pourrait inclure des tests de détection de mensonges – Casino américain

Le polygraphe pourrait éventuellement être utilisé dans une enquête indépendante sur une accusation de tricherie au poker.

L’un des cash games les plus célèbres au monde, Garrett Adelstein, a porté une accusation jeudi.

Il a dit qu’il avait été “clairement trompé” en jouant une main au Hustler Casino contre Robbi Jade Lew.

Une enquête indépendante sur une accusation de tricherie dans l’un des plus célèbres high-stakes poker jeux dans le pays pourraient inclure des tests de détection de mensonges.

C’est selon Hustler Casino Live (HCL), une diffusion en direct populaire qui a lieu du lundi au vendredi à Gardena, le Hustler Casino de Californie, et attire certains des plus grands personnages de la communauté Texas no-limit hold’em.

Garrett Adelsteinun célèbre joueur de cash game et un habitué du stream HCL, a joué une main jeudi avec un nouveau concurrent au casino appelé Robbi Jade Lew.

Adelstein est entré dans la main avec le sept et le huit de trèfle comme cartes fermées. Lew a joué plus large avec le valet de trèfle et le quatre de cœur.

Après un flop de dix de cœur, dix de trèfle et neuf de trèfle, Adelstein a eu un tirage quinte flush ouvert, un tirage couleur et un tirage quinte.

Une carte tournante du trois de cœur était inefficace mais Lew, potentiellement conscient qu’Adelstein est un joueur lâche, créatif et agressif, a min-raisé sa mise de 10 000 $ à 20 000 $ pour atteindre la carte rivière.

Cependant, Adelstein a semi-bluffé all-in pour engager tout le stack de Lew.

Lew a ensuite surpris la commentatrice de la HCL lorsqu’elle a suivi son pari pour faire monter le pot à 269 000 $.

Ils ont accepté de jouer la rivière deux fois mais comme les deux cartes étaient inefficaces, Adelstein s’est retrouvé avec huit high et savait qu’il avait perdu le pot.

Lew a rendu des jetons à Adelstein

Mais lorsque Lew a retourné jack high avec un quatre, il a semblé perplexe face à son appel à son all-in, a remis en question son jeu et a déclaré plus tard dans un communiqué sur Twitter que il avait été “clairement trompé”.

Sur le stream, Lew a dit à Adelstein qu’il avait l’air de vouloir la “tuer”.

Hors caméra et lors d’une conversation avec Adelstein et le producteur de HCL Ryan Feldman, Lew a rendu ses jetons à Adelstein. Cependant, en raison de déclarations contrastées, on ne sait pas si Lew les a volontairement donnés à Adelstein ou s’il les a demandés.

Dans un communiqué jeudi, HCL a déclaré il n’avait “aucune preuve de toute façon ni aucune indication d’acte répréhensible en dehors des accusations des parties impliquées”, mais mènerait une enquête.

Dans une déclaration de suivi samedi, HCL a déclaré qu’une partie de cette enquête pourrait inclure l’utilisation d’un polygraphe.

HCL a déclaré qu’il “publierait publiquement ses conclusions”

Ça disait il est en train de “retenir des experts” pour son enquête malgré sa confiance en sa propre sécurité, sa technologie et l’intégrité de son personnel.

“Nous sommes en train d’embaucher un cabinet d’avocats pour mener une enquête approfondie, qui comprendra des entretiens avec le personnel et les joueurs, un examen des dossiers pertinents et éventuellement l’utilisation de tests polygraphiques.”

HCL a déclaré que son enquête pourrait prendre du temps, mais qu’une fois terminée, elle “publierait les conclusions publiquement”.

HCL avait précédemment déclaré que, jusqu’à ce que l’enquête soit terminée, ni Adelstein ni Lew ne seraient réinvités dans l’émission.

Sur TwitterLew a semblé convaincue qu’elle serait “justifiée” malgré les allégations et a même défié Adelstein à un match en tête-à-tête afin que “le monde entier puisse me regarder vous lire toute la journée”.

Adelstein, qui, selon Lew, l’avait bloquée sur la plate-forme de médias sociaux, n’a pas encore répondu au défi.