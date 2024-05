Une enquête sur un vol mortel de Singapore Airlines révèle qu’une forte chute d’altitude a causé des blessures

Les résultats préliminaires publiés mercredi d’une enquête sur un vol de Singapore Airlines touché par de graves turbulences la semaine dernière ont montré qu’un changement rapide de la force gravitationnelle et une chute d’altitude de 54 mètres (177 pieds) ont causé des blessures.

Un passager de 73 ans est décédé d’une crise cardiaque présumée et des dizaines d’autres ont été blessés après que le vol SQ321, reliant Londres à Singapour, ait rencontré ce que la compagnie aérienne a décrit comme des turbulences soudaines et extrêmes alors qu’il survolait le Myanmar.

Le vol du 21 mai sur un Boeing 777-300ER transportant 211 passagers et 18 membres d’équipage s’est dérouté vers Bangkok pour un atterrissage d’urgence après que l’avion a été secoué par des turbulences qui ont projeté les passagers et l’équipage autour de la cabine, en projetant certains contre le plafond.

« L’avion a subi un changement rapide de G (force gravitationnelle)… Cela a probablement amené les occupants qui n’avaient pas de ceinture à décoller », a déclaré le ministère des Transports de Singapour dans un communiqué.

« L’accélération verticale est passée de négative 1,5G à positive 1,5G en 4 secondes. Cela a probablement entraîné la chute des occupants en vol », a-t-il déclaré, citant des informations extraites des données de vol et des enregistreurs vocaux du cockpit.

« Les changements rapides de G sur une durée de 4,6 secondes ont entraîné une chute d’altitude de 178 pieds, de 37 362 pieds à 37 184 pieds. Cette séquence d’événements a probablement causé des blessures à l’équipage et aux passagers », a-t-il ajouté.

Des ambulances attendent de transporter des passagers blessés à Bangkok, en Thaïlande, la semaine dernière. Sakchai Lalit / AP

Scènes chaotiques

Les passagers secoués ont décrit des scènes de chaos dans les minutes qui ont suivi l’incident, les turbulences ayant projeté les gens vers le haut puis dans l’allée, dont beaucoup sont repartis avec des saignements et des blessures à la tête.

Des photographies de la cabine montraient des entailles dans les panneaux supérieurs de la cabine, des masques et des panneaux à oxygène suspendus au plafond et des bagages éparpillés. Un passager a déclaré que la tête de certaines personnes avait heurté les lumières au-dessus des sièges et brisé les panneaux.

Singapore Airlines a déclaré avoir pris connaissance du rapport et coopéré pleinement à l’enquête.

Recommandé

La compagnie aérienne avait déclaré mardi soir que 42 personnes à bord du vol étaient toujours à Bangkok, dont 26 passagers recevant des soins médicaux à l’hôpital.

Parmi les personnes initialement hospitalisées figuraient des patients souffrant de lésions de la moelle épinière et certains souffrant de lésions cérébrales et crâniennes, selon les responsables médicaux thaïlandais.

Le rapport préliminaire indiquait que lorsque le vol avait rencontré de légères vibrations, il y avait eu une augmentation incontrôlée de l’altitude, ce qui avait entraîné une inclinaison de l’avion vers le bas par le pilote automatique. Les pilotes ont constaté une augmentation de la vitesse et ont réagi en serrant les aérofreins.

« Alors qu’il contrôlait la vitesse (…), on a entendu un pilote annoncer que le signal de ceinture de sécurité était allumé », a-t-il ajouté.

La compagnie aérienne Greater Bay Airlines de Hong Kong a déclaré mercredi qu’elle exigerait que les passagers attachent leur ceinture de sécurité à tout moment pendant le vol, même lorsque le panneau de ceinture de sécurité est éteint, à partir de jeudi.

La compagnie a déclaré qu’il ne s’agissait pas d’une exigence obligatoire mais d’une mesure de précaution pour la sécurité des passagers.

L’équipe d’enquête était composée d’enquêteurs singapouriens et de représentants américains de Boeing, du National Transportation Safety Board (NTSB) et de la Federal Aviation Administration (FAA). Le ministère des Transports de Singapour a déclaré que l’enquête était en cours.