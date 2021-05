Une enquête sur un torrent d’abus racistes en ligne dirigés contre un joueur anonyme de Tottenham conduit à huit arrestations

Quatre autres personnes ont été interrogées sous caution par les autorités au milieu d’allégations selon lesquelles elles auraient utilisé des termes racistes sur les réseaux sociaux pour abuser du joueur dans le cadre de la répression nationale des abus raciaux en ligne par les autorités.

Les tweets incriminés ont été signalés par un outil de détection en ligne utilisé par United et portés par la suite à l’attention de la police.

Commentant la vague d’arrestations, le sergent-détective Matt Simpson, de l’équipe de l’ordre public, a déclaré que les actions de la police du Met devraient confirmer aux gens qu’ils feraient tout ce qui est en leur pouvoir pour aider à éliminer le fléau des abus racistes fréquemment envoyés aux joueurs en ligne.

« Cette action montre clairement que la police ne supportera pas la brutalité raciste, même si elle est commise en ligne, » il a dit.

« Les messages, qui étaient tous sur Twitter, étaient vulgaires et totalement inacceptables. Il n’existe pas de refuge sûr pour ce type de comportement abusif et nous nous engageons à prendre des mesures décisives pour le déraciner.

« À l’approche d’un été de football chargé, nous nous engageons à éliminer ce type de comportement raciste – il n’a pas sa place dans le football.

« Je suis ravi du soutien que nous avons reçu de nos collègues policiers au niveau national et de Manchester United et Tottenham. Sans eux, il serait difficile d’identifier ces utilisateurs et d’agir.«

Le moment des arrestations intervient quelques semaines à peine après que de nombreux comptes Twitter majeurs de clubs de Premier League, de la FA et d’ailleurs ont annoncé une panne de trois jours sur les réseaux sociaux pour mettre en évidence le problème en cours.

Chaque match de Premier League cette saison a également vu des joueurs de chaque côté se mettre à genoux avant le coup d’envoi en signe de opposition à l’inégalité raciale.

Le chien de garde du racisme en ligne Kick It Out, quant à lui, affirme que les arrestations montreront qu’il existe une politique de tolérance zéro en ce qui concerne la répression des trolls anonymes sur les réseaux sociaux et l’envoi « un message puissant indiquant que les abus en ligne sont inacceptables et que les personnes reconnues coupables seront confrontées à des conséquences réelles« .

« Les réseaux sociaux sont devenus un vecteur de comportement inapproprié au niveau de la société et certaines personnes pensent qu’il est normal d’envoyer des messages abusifs», a déclaré Tony Burnett, PDG de Kick It Out.

« Nous devons nous assurer de créer un environnement dans lequel les abus en ligne sont punis et les auteurs sont identifiés autant que possible.

«Ces arrestations démontrent l’engagement de la police à lutter contre les abus en ligne et nous espérons que cela enverra un message aux autres afin qu’ils réfléchissent à deux fois avant de publier des abus discriminatoires.

« Il est également important que nous restions concentrés sur le bien-être de ceux qui jouent, regardent et travaillent dans le football, et subissent des abus, et nous continuerons d’offrir notre soutien à ceux qui en ont besoin. »