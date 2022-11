Une enquête sur un accident d’avion mortel révèle que le pilote n’est pas qualifié

Le pilote d’un petit avion qui s’est écrasé dans le nord de l’Ontario en avril – tuant tout le monde à bord, dont deux hommes recherchés pour meurtre en Colombie-Britannique – n’était pas qualifié pour voler dans les conditions présentes cette nuit-là, selon le Bureau de la sécurité des transports.

Le vol mortel a décollé de Dryden, en Ontario. le 29 avril à 21 h 02 et a été signalé en retard à sa destination à Marathon, Ont. à 1 h 39 le 30 avril. L’épave a été retrouvée peu de temps après.

“L’avion a percuté le terrain dans une zone boisée pendant les heures d’obscurité. Le pilote et 3 passagers ont été mortellement blessés. L’avion a été détruit”, indique un rapport sur l’accident publié par le BST mercredi.

“La cellule s’est brisée d’une manière cohérente avec un mouvement de roue, et les deux piles à combustible se sont rompues”, ajoute plus tard le rapport.

Le pilote a reçu sa licence commerciale en 2019, mais n’avait pas effectué le nombre requis de vols de nuit au cours des six mois précédant l’accident. De plus, le BST a conclu qu’il n’était pas certifié pour voler dans ce qu’on appelle des « conditions météorologiques de vol aux instruments ».

Le rapport explique que cela signifie des conditions dans lesquelles un pilote ne peut pas se fier uniquement aux repères visuels pour la navigation. Bien que tous les vols de nuit n’exigent pas cette certification, le BST a conclu que celui-ci l’était en raison de la couverture nuageuse et de l’éloignement.

Le rapport a également révélé que l’avion était en surpoids de 170 livres.

Une image fournie par eth Transportation Safety Board montre l’emplacement d’un accident d’avion mortel en avril 2022.

Parmi les personnes tuées se trouvait Gene Karl Lahrkamp. La nouvelle de l’accident est survenue quelques jours seulement après qu’il ait été placé au deuxième rang de la liste des 25 meilleurs fugitifs de Be on the Lookout au Canada, et une récompense de 100 000 $ a été offerte pour toute information menant à son arrestation.

Lahrkamp était recherché en lien avec la mort par balle d’Abbotsford, en Colombie-Britannique, du gangster Jimi Sandhu. Les autorités ont déclaré que Sandhu avait été tué en Thaïlande le 5 février et une enquête ultérieure dans ce pays a révélé qu’il avait été pris pour cible par deux hommes canadiens qui sont rentrés chez eux quelques jours après le meurtre.

La police thaïlandaise a finalement accusé Lahrkamp et un deuxième suspect, Mathew Dupre, de meurtre. Dupre a été arrêté en Alberta en février et demeure en détention en attendant une procédure d’extradition.

Un autre passager de l’avion était Duncan Howard Bailey. La Presse canadienne a découvert qu’un mandat avait été émis contre Bailey le 26 avril – le jour même où Lahrkamp a été nommé sur la liste BOLO.

L’acte d’accusation de Bailey montre qu’il a été inculpé aux côtés de deux autres hommes pour tentative de meurtre et complot en vue de commettre un meurtre lors d’une attaque contre Mir Aali Hussain le 6 octobre 2020.

Hussain a été tué dans une autre fusillade près d’un an plus tard, a déclaré l’équipe intégrée des enquêtes sur les homicides de la Colombie-Britannique.

La dernière comparution de Bailey devant le tribunal de Vancouver remonte au 4 avril et le mandat d’arrêt concernait une violation non précisée de ses conditions de mise en liberté sous caution.

L’accident a soulevé des questions sur comment et pourquoi deux hommes de la Colombie-Britannique recherchés dans le cadre de complots de meurtre se sont retrouvés dans le même petit avion dans une région éloignée de l’Ontario. À l’époque, l’unité anti-gang de la Colombie-Britannique a déclaré qu’elle enquêtait sur leur lien.

Les deux autres hommes sur le vol ont été identifiés comme étant Abhinav Handa et Hankun Kong, tous deux de Richmond, en Colombie-Britannique. Ni l’un ni l’autre n’a de dossier d’accusations criminelles, selon des dossiers en ligne accessibles au public.

Avec des fichiers d’Alyse Kotyk de CTV News Vancouver et de La Presse canadienne