Une enquête sur l’ingérence étrangère enquête sur une demande de mandat du SCRS qui traînait sur le bureau du ministre

Une demande de mandat du Service canadien du renseignement de sécurité (SCRS) qui a été déposée pendant 54 jours dans le bureau du ministre de la Sécurité publique de l’époque, Bill Blair, comprenait une liste de personnes dont les communications risquaient d’être interceptées si elles communiquaient avec la cible du mandat, l’ingérence étrangère. L’enquête a été annoncée mardi.

Témoignant devant l’enquête, Rob Stewart, ancien sous-ministre de la Sécurité publique, a été interrogé à plusieurs reprises sur le processus qui a conduit au long retard dans l’approbation du mandat par Blair.

« M. Stewart a déclaré qu’il y avait des questions et qu’il aurait fallu un certain temps au SCRS pour que le ministre et son personnel se sentent à l’aise avec ce mandat particulier », a déclaré Stewart à l’avocat de la Commission, selon sa déclaration de témoin.

« M. Stewart a supposé que des questions auraient probablement été posées sur certains processus liés à l’exécution du mandat. »

Gib van Ert, avocat du député conservateur Michael Chong, a demandé à Stewart si cela aurait pris « un certain temps » en raison des noms figurant sur la liste des personnes mandatées par le SCRS dont les communications pourraient être interceptées. Stewart a répondu qu’il s’agissait d’une source générale de préoccupation pour les cabinets des ministres, mais qu’il ne pouvait pas discuter des détails du mandat.

Bien que la cible du mandat n’ait pas été nommée, des reportages antérieurs ont identifié l’ancien député provincial de l’Ontario, Michael Chan. Si tel est le cas, la liste des personnes qui, selon le SCRS, pourraient communiquer avec Chan pourrait inclure des personnes actives dans la politique fédérale ou provinciale.

Plus tôt dans l’enquête, des responsables du SCRS ont déclaré qu’il avait fallu des semaines – beaucoup plus longtemps que d’habitude – à Blair pour signer la demande de mandat une fois qu’elle avait été envoyée à Zita Astravas, son chef de cabinet de l’époque. Blair a déclaré avoir signé la demande le jour où il l’a vue pour la première fois.

Dans sa déclaration de témoin, Stewart a déclaré que Blair lisait toujours attentivement les demandes et souhaitait généralement parler au directeur du SCRS avant de les signer.

Même si Astravas devrait témoigner qu’une fois la pandémie frappée, le bureau du ministre n’a plus reçu de classeurs de renseignements, Stewart et l’ancien sous-ministre adjoint principal Dominic Rochon ont déclaré à l’enquête que la Sécurité publique a continué à produire des classeurs papier et à les envoyer au ministre. bureau.

Ils ont déclaré aux enquêteurs que si Blair était à Toronto et qu’une affaire devait être réglée rapidement, l’affaire pourrait être imprimée au bureau du SCRS à Toronto et un représentant du SCRS l’apporterait au ministre pour qu’il la lise ou la signe.

L’ancienne conseillère à la sécurité nationale, Jody Thomas, doit témoigner cette semaine devant l’enquête sur l’ingérence étrangère. (Spencer Colby/La Presse Canadienne)

Astravas, qui a récemment été ajoutée à la liste des témoins, doit témoigner seule mercredi, à la suite d’un panel composé de hauts responsables du Conseil privé, dont l’ancienne conseillère à la sécurité nationale Jody Thomas.

L’enquête sur l’ingérence étrangère, dirigée par la juge Marie-Josée Hogue, a été ouverte à la suite de reportages médiatiques accusant la Chine d’ingérence dans les élections fédérales de 2019 et 2021.

Dans son rapport initial, rendu public en mai, Hogue a constaté que même s’il était possible qu’une ingérence étrangère se soit produite dans un petit nombre de circonscriptions, elle a conclu que cela n’avait pas affecté les résultats globaux des élections.