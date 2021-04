MATT Gaetz est examiné par le comité d’éthique de la Chambre, qui vient d’ouvrir une enquête sur des allégations d’inconduite sexuelle contre le représentant républicain.

Le comité examine les allégations contre Gaetz pour voir si le représentant de la Floride «peut avoir commis une inconduite sexuelle et / ou une consommation de drogues illicites», entre autres inconduite.

Le comité d’éthique de la Chambre ouvre une enquête sur Matt Gaetz pour sa prétendue inconduite sexuelle Crédit: AFP

Fervent partisan de Donald Trump, Gaetz a été accusé d’éventuelles violations du trafic sexuel, en plus de plaintes répétées de harcèlement et d’inconduite sexuelle en tant que représentant au Congrès et au Statehouse de Floride.

Le président démocrate du comité et le principal républicain ont déclaré qu’ils avaient pris « connaissance d’allégations publiques » contre Gaetz, qui, selon eux, pourraient être en violation des « règles de la Chambre, des lois ou d’autres normes de conduite ».

Le membre du Congrès de Floride fait également l’objet d’une enquête du ministère de la Justice, qui aurait payé 900 dollars à un prétendu trafiquant sexuel, qui à son tour a payé 300 dollars à trois filles mineures – le tout en public sur Venmo.

Le DOJ étudie les frais de voyage que Gaetz a payés pour une femme de 17 ans avec laquelle il a également eu une relation amoureuse.

Gaetz a nié tout acte répréhensible, mais cela n’a toujours pas empêché les dirigeants du comité de poursuivre leur enquête.

« Le Comité est au courant d’allégations publiques selon lesquelles le Représentant Matt Gaetz pourrait s’être livré à une inconduite sexuelle et / ou à la consommation de drogues illicites, partagé des images ou des vidéos inappropriées sur le sol de la Chambre », a commencé une déclaration du Comité.

Gaetz peut également avoir «abusé des documents d’identification de l’État, converti les fonds de la campagne à un usage personnel et / ou accepté un pot-de-vin, une gratification inappropriée ou un cadeau non autorisé, en violation du règlement intérieur, des lois ou d’autres normes de conduite».

Le comité enquête de la même manière sur le représentant républicain Tom Reed, qui fait également face à des allégations d’inconduite sexuelle.

«Le comité est au courant d’allégations publiques selon lesquelles le représentant Tom Reed aurait commis une inconduite sexuelle, en violation du règlement intérieur, des lois ou d’autres normes de conduite», a écrit le comité dans une autre déclaration.

Reed a été accusé d’avoir caressé un ancien lobbyiste dans un bar de Minneapolis en 2017. Il a annoncé qu’il ne chercherait pas à être réélu suite à ses accusations et s’est excusé auprès d’elle et de sa famille.

Le bureau de Gaetz a répondu par la négative, niant avec véhémence les rumeurs.

« Une fois de plus, le bureau réitérera, ces allégations sont manifestement fausses et n’ont pas été validées par un seul être humain disposé à mettre son nom derrière elles », a-t-il déclaré.

Cependant, Gaetz subit de nombreuses pressions de la part des membres de son propre parti.

Le représentant républicain Adam Kinzinger a été le premier républicain à demander sa démission.

« Matt Gaetz doit démissionner », at-il tweeté jeudi avec une histoire sur le paiement présumé de Gaetz à un trafiquant sexuel signalé.