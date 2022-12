Une enquête sur le meurtre a été lancée après qu’un homme de 59 ans a été attaqué et tué dans un parc – alors que des flics médico-légaux fouillent un terrain de jeu et un adolescent de 18 ans arrêté

Une enquête MURDER a été lancée après qu’un homme de 59 ans a été attaqué et tué dans un parc ce matin.

Des flics médico-légaux ont fouillé aujourd’hui une aire de jeux et un jeune de 18 ans a été arrêté en lien avec le meurtre présumé.

La police a lancé une enquête pour meurtre après qu’un homme a été retrouvé en train de se battre pour sa vie dans un parc ce matin

La police a lancé une enquête pour meurtre ce matin après avoir trouvé un homme qui se battait pour sa vie dans un parc d’Oxford.

Il a été transporté d’urgence à l’hôpital, mais est décédé peu de temps après.

Les flics ont lancé une enquête pour meurtre et ont maintenant arrêté un homme de 18 ans, également d’Oxford, soupçonné de meurtre.

L’adolescent reste en garde à vue.

Les flics ont déclaré avoir été appelés pour la première fois par l’homme demandant de l’aide au parc d’Oxford.

Les agents sont arrivés à Wood Farm Park peu après 6 heures du matin pour trouver l’homme de 59 ans dans un état critique.

Le responsable de la justice pénale et enquêteur principal de l’unité des crimes majeurs de la police de Thames Valley, le surintendant-détective Craig Kirby, a déclaré: «Nous avons lancé une enquête pour meurtre après la mort d’un homme ce matin.

« Ses proches ont été informés et sont soutenus par des agents spécialement formés. Nos pensées les accompagnent en ces moments les plus difficiles.

« Nous en sommes aux tout premiers stades de cette enquête, qui semble être une attaque ciblée.

“Nous avons arrêté un homme de 18 ans d’Oxford soupçonné de meurtre et il est toujours en garde à vue.

“Je demanderais à toute personne susceptible d’avoir des informations sur cet incident ou qui se trouvait dans la région vers 6 heures du matin ce matin de bien vouloir nous contacter dès que possible.

«De plus, si vous conduisiez dans la région au moment de cet incident et que vous avez une caméra de tableau de bord ou si vous vivez dans la région et que vous avez une caméra de vidéosurveillance ou une sonnette vidéo, veuillez vérifier vos enregistrements au cas où il aurait capturé quelque chose qui pourrait aider notre enquête.

« Vous pouvez nous contacter en appelant le 101 ou en faisant un signalement sur notre site Web, en citant le numéro de référence 43220538734.

“Vous pouvez également fournir des informations de manière anonyme à l’association caritative indépendante Crimestoppers en appelant le 0800 555 111 ou via son site Web.

«Une grande surveillance de la scène est susceptible d’être en place pendant un certain temps, ce qui est susceptible d’avoir un impact sur les résidents locaux car elle comprend le parc, Pether Road et Bonar Road, qui sont tous fermés pour le moment.

«Je tiens à remercier les résidents à l’avance pour leur patience et leur compréhension et nous fournirons des mises à jour lorsque nous le pourrons.

“Les membres du public sont également susceptibles de voir une présence policière accrue pendant que nous continuons à enquêter et nous conseillons à toute personne ayant des informations ou des préoccupations de s’il vous plaît parler à l’un de nos agents en uniforme.”