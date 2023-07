Une enquête sur le meurtre a été lancée après qu’un garçon de 7 ans a été tué en tombant du ferry Stena Line et que sa mère meurt en essayant de le sauver

UNE FEMME et son fils de sept ans sont décédés après avoir plongé à 65 pieds d’un ferry de la mer Baltique voyageant de la Suède vers la Pologne.

Les procureurs suédois ont lancé une enquête pour meurtre sur la mort de la mère polonaise et de son jeune fils.

La mère et le fils ont été déclarés morts vendredi et une éventuelle enquête pour meurtre a été lancée Crédit : Getty

Des hélicoptères et des bateaux suédois et de l’OTAN ont été utilisés pendant l’effort de sauvetage

La mère et l’enfant ont été sauvés de l’eau mais ont ensuite été déclarés morts à l’hôpital

La tragédie s’est produite jeudi lorsque l’enfant est tombé à 65 pieds du navire et que sa mère a sauté par-dessus bord lors d’une tentative de sauvetage, ont annoncé les autorités.

Une vaste opération de recherche et de sauvetage a été lancée et des navires et des hélicoptères de la Suède et des unités de l’OTAN dans la région ont aidé au sauvetage.

Le couple – tous deux originaires de Pologne – a ensuite été retrouvé et transporté par hélicoptère à l’hôpital de Karlskrona en Suède.

Aujourd’hui, la police polonaise a annoncé que les deux étaient morts.

Le ministère public suédois a ensuite annoncé qu’il avait lancé une enquête préliminaire dans laquelle la classification du crime est le meurtre, mais il n’y a aucun suspect dans l’affaire.

« L’enquête vise à essayer de clarifier ce qui s’est passé », a déclaré la procureure Stina Brindmark.

Le porte-parole de la police, Mariusz Ciarka, a déclaré aujourd’hui : « Malheureusement, dans la matinée, nous avons reçu des informations du côté suédois selon lesquelles nous devons transmettre cette terrible nouvelle à la famille, car le garçon et la femme sont morts. »

Le ferry suédois, Stena Spirit, se trouvait dans la Baltique à mi-chemin de son voyage vers Gdynia en Pologne depuis Karlskrona en Suède lorsque l’incident s’est produit.

Anders Olsson, qui était à bord de l’hélicoptère de sauvetage qui a sorti la femme de la mer, a déclaré à la radio suédoise que la mère n’était pas réactive et que les premiers soins lui avaient été administrés.

« Nous avons d’abord reçu un rapport indiquant qu’une personne était tombée par-dessus bord, puis il s’est avéré qu’il y en avait deux », a déclaré Lars Blom, chef des opérations de sauvetage au centre de sauvetage de l’Administration maritime suédoise.

Ce qui a provoqué l’incident d’horreur reste inconnu.

« Pour le moment, nous ne savons pas si cela est dû à un dysfonctionnement du ferry », a déclaré à TVN24 la porte-parole de Stena Line, Agnieszka Zembrzycka.

« Nous coopérons avec la police et les autres autorités désignées pour expliquer les causes et les circonstances de cet événement. »

La police suédoise a lancé un appel aux passagers polonais, demandant toute information pouvant expliquer comment l’incident s’est produit.