Une enquête sur le meurtre a été lancée après qu’un garçon de 10 ans et sa mère de 30 ans ont été retrouvés morts à l’intérieur de leur maison

Une enquête MURDER a été lancée après qu’une mère et son fils de 10 ans ont été retrouvés morts à la maison.

La femme de 30 ans et son petit garçon ont été retrouvés chez eux à Leeds, dans le West Yorkshire, après que des habitants inquiets ont donné l’alerte.

La mère et le fils ont été retrouvés chez eux à Leeds

Les flics ont confirmé qu’ils ne recherchaient personne d’autre en relation avec leur mort Crédit : MEN Media

La police a été appelée lorsque des voisins craignaient de ne pas avoir vu la mère et l’enfant “depuis un moment”.

Ils ont supposé qu’ils étaient allés dans leur pays d’origine, le Portugal, où ils se rendaient souvent, mais au fil des semaines, ils sont devenus “inquiets”.

La police a été dépêchée sur la propriété jeudi dernier et a confirmé qu’elle enquêtait.

Ils ont dit qu’ils ne cherchaient personne d’autre en lien avec les deux décès.

Et dans une mise à jour mercredi, la police du West Yorkshire a déclaré: “La mort du garçon fait l’objet d’une enquête pour meurtre.

“Bien que des enquêtes soient en cours pour établir toutes les circonstances des décès, les agents ne recherchent personne d’autre en relation avec l’incident.”

Plusieurs hommages ont été laissés par des personnes en deuil sur les lieux, dont un d’un voisin, disant: « RIP petit homme. Volez haut avec les anges et votre maman.

Un local a déclaré: «C’est une situation terriblement triste. Nous avons entendu dire que la maman avait du mal à faire face à son jeune garçon.

“Il était autiste et elle trouvait parfois son état difficile.

« C’était une bonne maman et nous la voyions souvent se promener dans le domaine avec son fils. Il s’arrêtait toujours pour caresser mon petit chien dans le jardin.

Julie, maman de deux enfants, a déclaré à The Sun Online: «Nous avons entendu dire qu’elle souffrait de dépression et tout cela était trop pour elle. Elle était une mère célibataire et vivait seule avec son fils Freddie.

“Elle s’est gardée pour elle-même et personne ici ne la connaissait vraiment.”

Julie a ajouté : « Elle était portugaise et s’était installée ici depuis deux ou trois ans. Nous ne savons pas si elle a jamais reçu l’aide dont elle avait besoin.

«Nous avons entendu dire que le garçon avait été tué, bénissez-le, puis elle s’est suicidée.

“Je ne peux rien imaginer de plus tragique.”

La police s’est précipitée vers l’appartement du conseil de Cross Ingram Road après avoir été alertée par des voisins inquiets vendredi soir.

Les flics ont confirmé qu’ils enquêtaient sur le meurtre-suicide présumé et ont déclaré qu’ils ne recherchaient personne d’autre en relation avec ta double mort.

L’identification formelle de la paire n’a pas encore eu lieu.

Un voisin en larmes vivant à deux portes a raconté comment sa fille avait l’habitude de jouer dehors avec le garçon.

Il a dit que lui et son partenaire ne connaissaient pas la mère “parce qu’elle sortait rarement mais nous lui faisions signe de la main et lui disions bonjour les rares fois où nous la voyions”.

C’est une situation terriblement triste. Nous avons entendu dire que la maman avait du mal à faire face à son jeune garçon. Il était autiste et elle trouvait parfois son état difficile. Résident local

L’homme a ajouté: “C’est un terrible incident qui s’est produit à notre porte et nous sommes attristés et très désolés pour sa famille élargie.

“Le garçon avait l’habitude de jouer avec notre fille, pas tellement cette année mais plusieurs fois l’été dernier.

« La petite communauté ici est choquée.

« Nous n’avons rien vu ni entendu, mais nous avons pris conscience de la tragédie lorsque la police est arrivée la nuit dernière.

“Ils ont bouclé son appartement au premier étage et celui du dessous.”

Un porte-parole de la police du West Yorkshire a déclaré: « Vers 21 heures la nuit dernière, des agents se rendaient à une adresse à Cross Ingram Road, Holbeck, Leeds, à la suite de préoccupations concernant le bien-être des occupants.

« Une femme et un enfant ont été retrouvés morts à l’intérieur de l’appartement.

“Bien que l’identification formelle n’ait pas encore été achevée, on pense qu’il s’agit d’une femme de 30 ans et de son fils de 10 ans, qui vivaient tous les deux à l’adresse.

“Alors que des enquêtes sont en cours pour établir toutes les circonstances de leur décès, les agents ne recherchent personne d’autre en relation avec l’incident.

“Une scène reste en place à l’adresse.”