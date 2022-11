Une enquête sur le logement abordable souligne l’inquiétude des Canadiens

Un nouveau sondage révèle que les Canadiens classent le logement abordable comme l’un des principaux problèmes auxquels le pays est confronté, l’offre limitée, l’inflation et la discrimination aggravant le sentiment.

Les données, publiées par Habitat pour l’humanité Canada, dévoilent la perspective de l’accession à la propriété, du manque d’offre de logements et de l’augmentation du coût de la vie.

« Cette enquête souligne à quel point les Canadiens sont profondément préoccupés par leur situation et leur avenir en matière de logement, alors que le logement abordable devient de plus en plus hors de portée », a déclaré Julia Deans, présidente et chef de la direction d’Habitat pour l’humanité Canada, dans un communiqué de presse. « Pour répondre à ces préoccupations croissantes et faire du logement abordable et de l’accession à la propriété une réalité pour tous les Canadiens, nous avons besoin d’une approche globale de la part des organismes sans but lucratif, des entreprises, des particuliers et de tous les paliers de gouvernement.

La grande majorité des Canadiens interrogés (96 %) ont affirmé que leur propre coût de la vie avait augmenté au cours de la dernière année, et 78 % affirment qu’ils doivent limiter leur budget de dépenses pour la nourriture, le transport et le remboursement de leurs dettes.

Parmi les propriétaires et les locataires, 40 % des Canadiens interrogés se disent préoccupés par le remboursement de leur hypothèque ou de leur loyer au cours de la prochaine année, et un quart (27 %) se sentent généralement pessimistes quant aux problèmes de logement du pays.

Les résultats de l’enquête ont également décomposé des perspectives différentes en fonction de la démographie par âge. La génération Z et la génération Y, par exemple, seraient plus de deux fois plus susceptibles d’être préoccupées par le paiement de leur loyer ou de leur hypothèque que les baby-boomers. Les Canadiens âgés de 26 à 34 ans (milléniaux) se sont avérés les plus pessimistes à l’égard du sentiment de logement – plus que les Gen Zers, Gen Xers et Boomers.

Les résultats suggèrent également que le manque d’offre de logements est le plus grand facteur de préoccupation en ce qui concerne la crise de l’abordabilité, 90 % des Canadiens interrogés estimant que la pénurie de logements abordables est le principal problème.

Mais les résultats indiquent qu’un autre problème s’ajoute à la crise : la discrimination.

L’enquête indique qu’un acheteur ou locataire potentiel sur 10 a été confronté au racisme, au sexisme ou à diverses formes de discrimination dans sa recherche d’un logement. Selon les résultats, les Canadiens BIPOC étaient plus de deux fois plus susceptibles (18 %) que les Canadiens non BIPOC (8 %) d’avoir subi un certain degré de discrimination lors de l’examen des options de logement.

Certaines discriminations, selon les résultats, sont enracinées dans un acronyme : « NIMBY ». Il signifie « Not In My Back Yard » – un terme déployé pour les quartiers qui rejettent le développement d’unités abordables dans leur région.

L’enquête affirme que plus de la moitié des Canadiens (54 %) estiment que le NIMBYisme est le principal obstacle à l’augmentation du nombre de logements abordables. Soixante et onze pour cent des Canadiens sont d’accord avec l’affirmation selon laquelle « les gens s’inquiètent de l’impact du logement abordable sur la valeur de leur propriété et sur leur quartier », indique le sondage.

Malgré ce sentiment aigri, Deans pense qu’il y a encore des raisons d’espérer.

“Dans notre travail, nous voyons de première main comment l’accès à un logement stable transforme l’avenir et favorise la résilience à travers les générations”, a déclaré Deans. « Nous devons agir maintenant, et nous devons agir ensemble pour éliminer les obstacles systémiques et créer des solutions durables pour obtenir des logements abordables pour tous.